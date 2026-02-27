Servizio civile universale, 74 posti nella USL Toscana nord ovest: opportunità anche a Pisa

Written by Antonio Tognoli• 1:41 pm• Pisa, Attualità

PISA- C’è tempo fino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026 per presentare domanda per uno dei 74 posti disponibili nel progetto di Servizio Civile Universale finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il progetto è promosso dall’Azienda USL Toscana nord ovest e riguarda tutto il territorio aziendale: Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno.

Sono 24 i posti riservati a Giovani con Minori Opportunità (GMO).

Il servizio civile ha durata di 12 mesi e prevede un assegno mensile di 519,47 euro. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni tra lunedì e sabato, con partecipazione obbligatoria alla formazione generale, specifica e di tutoraggio.

I posti disponibili a Pisa

Nel territorio provinciale di Pisa sono previsti complessivamente 20 posti, così distribuiti:

Presidio Distrettuale di Pontedera – 2 posti (1 riservato a GMO)

– 2 posti (1 riservato a GMO) Presidio Ospedaliero di Pontedera – 10 posti (3 riservati a GMO)

– 10 posti (3 riservati a GMO) Centro Amministrativo Organizzativo Valdera (Pontedera) – 4 posti (1 riservato a GMO)

– 4 posti (1 riservato a GMO) Presidio Ospedaliero di Volterra – 4 posti (1 riservato a GMO)

Un’opportunità concreta per i giovani del territorio pisano che vogliono fare un’esperienza formativa e professionale nel settore sanitario e socio-assistenziale.

Come presentare domanda

La domanda deve essere inviata esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line) all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

Ente di riferimento: Azienda USL Toscana Nord Ovest – codice accreditamento SU00503.

La scadenza è fissata alle ore 14 del 8 aprile 2026.

L’elenco degli ammessi, il calendario dei test e dei colloqui saranno pubblicati sul sito www.uslnordovest.toscana.it nella sezione “Servizio civile” o “Bandi e concorsi”.

Per informazioni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:

servizio.civile@uslnordovest.toscana.it

0587 273599

348 0655746

rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it

Last modified: Febbraio 27, 2026