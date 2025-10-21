Nasce a Pisa il gruppo di cammino di via Cocchi per promuovere salute e movimento

Written by admin• 1:37 pm• Pisa, Attualità

PISA – È stato ufficialmente istituito a Pisa il gruppo di cammino di via Cocchi, presso la sede della Direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica, diffondere corretti stili di vita e contrastare la sedentarietà, uno dei principali fattori di rischio per la salute.

Alla “prima camminata” del gruppo ha preso parte anche la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, insieme a numerosi dipendenti e operatori sanitari.

Durante l’incontro, Carmine Di Muro, direttore aziendale della Medicina dello Sport, e Andrea Bemi, istruttore e preparatore atletico molto noto in Versilia, hanno illustrato i benefici del movimento regolare e fornito indicazioni pratiche sulla corretta tecnica di camminata.

I gruppi di cammino rappresentano un’attività organizzata, aperta e gratuita, che si svolge con cadenza settimanale e mira a prevenire numerose patologie croniche attraverso il movimento e la socialità.

Il gruppo di via Cocchi, coordinato dal walking leader Alessandro Sergi, direttore di staff dell’Azienda, intende diventare un punto di riferimento per la promozione della salute non solo tra i dipendenti, ma anche all’interno della comunità pisana.

Last modified: Ottobre 21, 2025