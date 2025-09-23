Written by Settembre 23, 2025 11:28 am Pisa SC

Napoli -Pisa: la fotogallery della sfida del “Maradona”

HomePisa SCNapoli -Pisa: la fotogallery della sfida del “Maradona”

PISA – Ecco la fotogallery a cura di Domenico Cippitelli della sfida del “Maradona” tra Napoli e Pisa.

the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
M’Bala Nzola of A.C. Pisa 1909 scores the goal for 1-1 during the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
M’Bala Nzola of A.C. Pisa 1909 celebrates after scoring the goal of 1-1 during the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
M’Bala Nzola of A.C. Pisa 1909 celebrates after scoring the goal of 1-1 during the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
Alex Meret of S.S.C. Napoli is in action during the 4th day of the Serie A Championship between S.S.C. Napoli and A.C. Pisa 1909 at the Diego Armando Maradona Stadium on September 22, 2025 in Naples, Italy.
Last modified: Settembre 23, 2025
Previous Story
A Cascina incontro con Carmen Lasorella e l’esperienza di Virgo
Next Story
Il Salone Nautico di Genova ha ospitato i primi bordi della 151 Miglia-Trofeo Cetilar

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti