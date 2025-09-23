PISA – Ecco la fotogallery a cura di Domenico Cippitelli della sfida del “Maradona” tra Napoli e Pisa.
Testata giornalistica iscritta al n. 33/07 del Registro della Stampa del Tribunale di Pisa. Questo portale, aderisce al progetto di Informazione on line. Ogni contenuto è liberamente riproducibile a patto di indicare la fonte www.pisanews.net.
Ove specificato, le foto appartengono ai relativi autori. Ogni uso illecito potrà essere perseguito in base alle norme vigenti. Ogni utilizzo andrà pertanto richiesto direttamente agli autori indicati.
Per richiedere di inserire la pubblicità su Pisanews scrivi a: marketing@pisanews.net
Articoli recenti
- Coppa Italia. Pezzuto arbitra Torino-Pisa
- La campagna del Comune per rinnovare le carte d’identità cartacee
- Il Salone Nautico di Genova ha ospitato i primi bordi della 151 Miglia-Trofeo Cetilar
- Napoli -Pisa: la fotogallery della sfida del “Maradona”
- A Cascina incontro con Carmen Lasorella e l’esperienza di Virgo
Menu
- Home
- Pisa
- Salute
- Cascina
- San Giuliano Terme
- Calci
- Vicopisano
- Pisa Sporting Club
- Altri Comuni
- Rubriche
- I nostri video
Categorie
Pisanews è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Pisa con il numero di registrazione 33/07 del Registro della Stampa, ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il direttore responsabile è Antonio Tognoli.
Pisanews è di proprietà di TGital International Srl, con sede legale in Via del Nazareno 6, 00187 Roma. Partita IVA e Codice Fiscale: 15271091009
Per comunicazioni con la redazione: redazione@pisanews.net Per comunicazioni pubblicitarie: marketing@tgitalinternational.it
Pisanews garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni pubblicate; tuttavia, declina ogni responsabilità per i contenuti di siti esterni raggiungibili tramite link presenti nel sito. L’utente è invitato a consultare le informative sulla
Privacy Policy e i termini di utilizzo dei siti esterni collegati.
©️ 2025 Pisanews – Tutti i diritti riservati.
Pisanews è di proprietà di TGital International Srl, con sede legale in Via del Nazareno 6, 00187 Roma. Partita IVA e Codice Fiscale: 15271091009
Per comunicazioni con la redazione: redazione@pisanews.net Per comunicazioni pubblicitarie: marketing@tgitalinternational.it
Pisanews garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni pubblicate; tuttavia, declina ogni responsabilità per i contenuti di siti esterni raggiungibili tramite link presenti nel sito. L’utente è invitato a consultare le informative sulla
Privacy Policy e i termini di utilizzo dei siti esterni collegati.
©️ 2025 Pisanews – Tutti i diritti riservati.