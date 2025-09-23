A Cascina incontro con Carmen Lasorella e l’esperienza di Virgo

PISA – Altri due appuntamenti speciali questa settimana a Cascina. Si parte mercoledì 24 settembre alle 18 alla Biblioteca comunale Peppino Impastato dove andrà in scena l’incontro con Carmen Lasorella per la chiusura della mostra fotografica di Fabrizio Sbrana dal titolo “Donne: viaggio nel cuore dell’umanità”.
Giovedì 25 settembre alle 21, invece, alla Pieve di San Casciano ci sarà l’appuntamento con Virgo per la celebrazione dei 10 anni dalla rilevazione delle onde gravitazionali, con l’evento “La più folle delle imprese. La straordinaria avventura delle onde gravitazionali”. Alle 20, prima dell’evento, ci sarà una visita guidata della facciata della bellissima Pieve di San Casciano a cura di Italia Nostra sezione di Cascina.Last modified: Settembre 23, 2025