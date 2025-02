Musica. Letizia Crincoli, da Pisa alle semifinali dell’Eurovision Song Contest

Written by Antonio Tognoli• 2:00 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

“Dopo tanti sacrifici, una grande soddisfazione”

PISA – Da Perignano alla semifinale di “Una voce per San Marino“, il concorso che offre al vincitore la possibilità di approdare all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. Ci è riuscita non con poca fatica Letizia Crincoli giovane cantante della Provincia di Pisa che aveva già catturato le attenzioni dei media a The Voice of Romania e su Radio Rai 2 al fianco di Rosario Fiorello, dove qualche mese fa ha presentato il suo brano inedito “Seratonina“.

Ha impressionato la giuria con il brano scritto in inglese “Running in the Circle“, riuscendo a conquistare un posto tra i 1.200 candidati provenienti da tutto il mondo. “E’ davvero una bella soddisfazione dopo tanti sacrifici essere arrivata alle semifinali dell’Eurovision una delle manifestazioni internazionali più importanti. Me la vedrò con alcuni personaggi già famosi. Proprio perchè la manifestazione era di livello internazionale ho pensato di portare una canzone in inglese, che è la lingua universale della musica. Il tema del brano riguarda un amore difficile, che ha raggiunto il punto di danneggiare se stesso: il protagonista si trova a riflettere sulla possibilità di lasciar andare tutto e chiudere il cerchio”.

Letizia si racconta: “Il canto è sempre stata la mia passione fin da quando ero piccola. Fui scelta nel coro della scuola elementare e da lì la mia passione per il canto è sempre stata in ascesa. Non ho più smesso perchè cantare mi faceva stare bene e vivere in un altra dimensione. Ho iniziato a cantare con il karaoke e le covarie cover, poi nel 2022 ho deciso di inziare a scrivere inediti e alla fine il duro lavoro ha pagato“.

Su chi preferisca o a chi si ispiri quando canta Letizia risponde così: “In 30 anni di musica non ho ancora scelto il mio cantante preferito o la mia cantante. In realtà quando mi esibisco non mi ispiro a nessuno, anche se mi piace moltissimo Ultimo e rivedere a volte Aretha Franklin mi dà la carica giusta per le sue interpretazioni sul palco“

Ringraziamenti. “Voglio ringraziare per questo traguardo quelli che mi sono stati più vicini, da mia mamma Teresa a Giuseppe Zuppardi il mio fonico che ha sempre creduto in me da quando ero piccola“.

