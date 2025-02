La Grandi Turris Pisa batte in casa per 3-1 la Pallavolo Cascina e vola verso i play-off

Written by admin• 2:31 pm• Pisa, Sport



PISA – Si conclude positivamente la sedicesima giornata di campionato della Serie C maschile della Grandi Turris Pisa, che sabato 1 febbraio ha conquistato una preziosa vittoria casalinga contro la Pallavolo Cascina con il punteggio di 3-1 (25-23; 25-21; 23-25; 25-22).

Il primo set è iniziato con grande equilibrio, con entrambe le formazioni determinate a non concedere nulla agli avversari. Tuttavia la Grandi Turris è riuscita ad imporre il proprio gioco, portandosi avanti sul 23-18. Un breve blackout ha permesso agli ospiti di recuperare qualche punto, ma il set si è chiuso a favore dei padroni di casa per 25-23.

Nel secondo parziale, la Turris ha continuato a imporre il proprio gioco, sfruttando una solida difesa e un attacco incisivo. Il risultato finale di 25-21 ha confermato il buon momento della squadra pisana, che si è portata avanti sul 2-0.

Nel terzo set, la Pallavolo Cascina ha reagito con determinazione, cercando di rientrare in partita. Approfittando di alcune imprecisioni della Turris, gli ospiti sono riusciti a conquistare il parziale con il punteggio di 25-23.

Nel quarto set, la Grandi Turris Pisa ha mostrato di voler chiudere definitivamente la partita, portandosi avanti per 7-1. Durante il gioco, però, momenti di nervosismo hanno portato gli avversari a recuperare lo svantaggio, portandosi sotto di un solo punto sul 23-22. Con grande carattere e lucidità nei momenti decisivi, la Grandi Turris è riuscita a chiudere il match con un 25-22 che ha sancito il definitivo 3-1.

Le parole del centrale Luca Grassini al termine della partita: ‘’Questa partita era molto importante per il nostro cammino. Con sole tre giornate rimaste nella prima fase, sapevamo che la posta in gioco era altissima poiché vincere significava avvicinarci all’obiettivo di accedere alla fase successiva dei playoff. È stata una sfida intensa, combattuta fino all’ultimo punto. Entrambe le squadre hanno dato il massimo, ma siamo riusciti a conquistare la vittoria per 3 a 1 grazie alla determinazione e al lavoro di squadra. Ogni mio compagno ha dato tutto in campo, e questo ci ha permesso di ottenere un risultato fondamentale sia per il morale che per la classifica. Ora ci basta qualche punto nelle prossime due partite per assicurarci il passaggio del turno. Tuttavia sappiamo che non possiamo permetterci di abbassare la guardia considerato che nella seconda fase porteremo con noi i punti conquistati finora, quindi ogni match è importante. Il nostro obiettivo è rimanere concentrati, affrontare ogni avversario con la massima determinazione e prepararci al meglio per il finale di campionato”. Grazie a questa vittoria, la Turris Pisa rafforza la propria posizione in classifica, per continuare a lottare per il play-off.



Grandi Turris Pisa: Balducci, Bonanno, Cannelli (K), Cerquetti, Ciociaro, Dorigo, Grassini, Lupo, Patrini, Prefetto, Puccinelli (L1), Scavone, Valerio, Virdichizzi (L2). ALL: Tosi S. II All: Croatti M

Pallavolo Cascina: Barsanti, Bernardini, Di Nasso (K), Filippi, Germelli, Leli (L2), Mariotti, Marranini, Pergolesi (L1), Rosati, Salvini, Tripiccione, Urbano, Zucchini. All Ricoveri II All Garzella

I Arbitro: Calvaruso Vito. II Arbitro Menicucci Fabrizio



La nuova Classifica: Torretta Livorno 33, Volley Prato 31, Grandi Turris Pisa 27, Pallavolo Massa 25, Pallavolo Cascina 24, Migliarino Volley 23, Volley Fucecchio 15, Invicta Barbarossa 10, Tomei Livorno 4.

Last modified: Febbraio 4, 2025