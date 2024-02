Mura per le scuole: scoprire la città passeggiando

Scritto da admin• 11:00 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Per l’anno scolastico attuale, le Mura di Pisa offrono tre diverse opzioni didattiche per scoprire la storia della città mentre si passeggia all’aria aperta.

Per gli studenti delle scuole medie e superiori, c’è la possibilità di partecipare a una visita guidata in quota su piazza dei Miracoli. Questa esperienza offre un’occasione unica per conoscere la storia delle Mura, dalla loro costruzione fino ai giorni nostri, e le vicende che hanno portato alla creazione dei monumenti di piazza dei Miracoli, il tutto da una prospettiva inedita.

Le scuole medie e superiori possono optare anche per il percorso completo, che comprende una passeggiata fino a 3 chilometri per ammirare il suggestivo panorama di Pisa dall’alto, da Piazza dei Miracoli a Piazzetta Del Rosso. Questo itinerario, tra giardini restaurati, tesori archeologici e artistici, può essere personalizzato con partenza e arrivo da qualsiasi punto di accesso.

Per i più piccoli delle scuole dell’infanzia e primarie, è disponibile una visita incantata, dove l’atmosfera della Pisa medievale prende vita attraverso le parole di un personaggio storico che racconta loro le vicende del suo tempo, aiutandoli a immergersi nelle storie di lotta per il controllo del mare e della nascita dei monumenti pisani.

Le Mura di Pisa sono accessibili anche alle persone con disabilità motoria, grazie agli ascensori presenti in tre dei quattro punti di salita e discesa.

Per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità, è possibile visitare il sito www.muradipisa.it o contattare il numero 050 0987480 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, oppure inviare una mail a prenotazionimura@coopculture.it.

Last modified: Febbraio 19, 2024