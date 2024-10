Muore sul colpo alla Stazione di San Miniato investito dal treno

Scritto da admin• 11:02 am• Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, San Miniato

SAN MINIATO – Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta alle ore 22:16 di domenica 20 ottobre nel Comune di San Miniato per incidente ferroviario.

Una persona per cause in corso di accertamento è stata investita dal treno passeggeri Regionale durante il suo passaggio direzione Pisa, in prossimità della Stazione Ferroviaria San Miniato- Fucecchio.

La persona a seguito del sinistro purtroppo è deceduta. All’arrivo sul posto la Squadra proveniente dal Distaccamento di Castelfranco di Sotto, ha collaborato con gli altri enti intervenuti e messo in sicurezza e luoghi dell’intervento.

A bordo del treno i 170 passeggeri sono rimasti tutti illesi. Sul posto Polfer, Carabinieri e 118.

Last modified: Ottobre 21, 2024