Mostra su Lamberto Bartolucci: la ricostruzione postbellica di Pisa alla Cittadella Galileiana

Written by admin• 1:59 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Dal 25 ottobre al 16 novembre il Complesso della Cittadella Galileiana (Vecchi Macelli) ospita, ad ingresso gratuito, la mostra “Lamberto Bartolucci – architetture. La ricostruzione postbellica a Pisa”, dedicata all’architetto pisano che, nel periodo della ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale, ha contribuito in modo decisivo a definire il volto moderno della città.

L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Agave e curata dall’architetto Federico Bracaloni, vede la collaborazione del Comune di Pisa, della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, dell’Università di Pisa, della Provincia di Pisa, dell’Ente Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, di Confcommercio, del Rotary Club Pisa Galilei, Loveco Srl, Castagneto Banca e Unicoop Firenze. La mostra è stata presentata questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Filippo Bedini (assessore alla cultura del Comune di Pisa), Elena Spagnoli (Cooperativa Agave), Federico Bracaloni (curatore) e Alessio Giovarruscio (Confcommercio Pisa).

La mostra propone un percorso tematico che racconta la ricerca architettonica di Lamberto Bartolucci (1914–1963), capace di combinare linguaggi, materiali e visioni innovative. Tra i suoi interventi più noti spiccano il Palazzo della Borsa, l’Aerostazione di San Giusto, la Chiesa di San Rossore e la sistemazione di Largo Ciro Menotti. Allievo di Giovanni Michelucci e vincitore di importanti concorsi, Bartolucci fu protagonista del vivace clima culturale pisano del dopoguerra, distinguendosi per uno stile essenziale e funzionale che coniuga modernità e tradizione. L’esposizione, articolata in più sezioni, presenta documenti, progetti e fotografie originali provenienti dall’archivio privato Bartolucci, molti dei quali inediti.

“Con questa mostra – sottolinea l’assessore Filippo Bedini – Pisa rende omaggio a un architetto che ha interpretato con sensibilità il tema della rinascita urbana dopo la guerra. Bartolucci è stato un protagonista silenzioso ma fondamentale nel definire l’identità architettonica moderna della città. Sostenere questo progetto significa valorizzare la memoria di un professionista di alto profilo e al contempo far conoscere ai cittadini e ai visitatori una stagione di grande vitalità culturale e creativa. La mostra rappresenta anche un segnale importante per la Cittadella Galileiana, riqualificata circa dieci anni fa, che vogliamo rendere sempre più viva come spazio culturale aperto a convegni, incontri e momenti di confronto”.

Orari e informazioni:

La mostra sarà visitabile dal 25 ottobre al 16 novembre 2025, dal venerdì alla domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, con ingresso libero. Oltre all’allestimento principale alla Cittadella Galileiana, è prevista una sezione speciale al Palazzo degli Affari e della Borsa Merci di Pisa, visitabile negli orari di apertura della Camera di Commercio.

Per informazioni: Agave Soc. Coop. Impresa Sociale – Tel. 348 3801479 – Mail: segreteria@agaveservizi.it

Last modified: Ottobre 24, 2025