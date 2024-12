Moreno Longo: “Il Pisa ha vinto meritatamente. Nella ripresa i nerazzurri non ci hanno permesso di giocare”

Written by admin• 12:07 am• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara di Pisa – Bari il tecnico biancorosso Moreno Longo fa un attenta analisi ammettendo la sconfitta.



di Antonio Tognoli

“Il Pisa ha vinto meritatamente la partita, legittimando il successo nella ripresa”, glissa Longo.



“Il Pisa è Una squadra in salute ed importante, molto forte fisicamente che nella ripresa ci ha schiacciato. Noi veniamo da un percorso particolare e il nostro obiettivo adesso è ridurre questo gap dal terzo posto. Il Pisa non ci ha permesso di giocare nella ripresa, noi abbiamo sofferto la loro fisicità e la loro tecnica. Sono però contento dei miei ragazzi che non sono spariti dalla partita e fino alla fine hannk provato a riaprire la partita segnando il gol della bandiera”..

