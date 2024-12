Samuele Angori: “Abbiamo vinto una gara giocata benissimo. Sul gol sbagliato l’ho presa con il parastinchi e mi si è alzata”

Written by Antonio Tognoli• 12:23 am• Pisa SC

PISA – A commentare il successo sul Bari arriva dopo il 90’ il terzino del Pisa Samuele Angori che fa un’analisi della sfida della Cerilar Arena.

Angori parte dal racconto del gol fallito nel primo tempo: “Col destro rispetto al sinistro sono molto più scarso. Ho cercato di metterla forte però l’ho presa con il parastinchi e mi si è alzata. Peccato. L’importante però è che la squadra abbia vinto. La rete è arrivata da una situazione che proviamo sempre, Moreo è stato bravo a deviarla in porta. Il mister ci chiede di mettere sempre quella palla all’altezza del dischetto, con le sponde sul secondo palo di Touré e Canestrelli che non devono mancare all’appuntamento. Così è stato. Anche oggi abbiamo difeso bene è stata una prova importante. Nel secondo tempo abbiamo aggredito la partita e non l’abbiamo subita. Siamo veramente contenti di questo risultato”.

