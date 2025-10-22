Montopoli, selezione per 5 giovani nel progetto europeo “Youth4Europe – Giovani per l’Europa”

Written by admin• 2:31 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha pubblicato un bando per la partecipazione di cinque giovani al progetto di gemellaggio “Youth4Europe – Giovani per l’Europa”, promosso insieme al Comune francese di Valbonne–Sophia Antipolis e in collaborazione con AICCRE Toscana.

L’iniziativa, che si svilupperà tra il 2025 e il 2026, offrirà ai partecipanti un percorso di formazione e confronto sui temi della cittadinanza europea, della sostenibilità e della partecipazione giovanile.

Possono candidarsi i residenti nel Comune di Montopoli in Val d’Arno, di età compresa tra 18 e 23 anni (alla data di presentazione della domanda), motivati a prendere parte ad attività formative e di scambio culturale.

Il programma prevede:

due workshop online (dicembre 2025) su Agenda 2030, Unione Europea e opportunità per i giovani ;

(dicembre 2025) su ; l’elaborazione di proposte concrete sui temi del progetto, che confluiranno in un documento di buone pratiche con idee innovative e replicabili per le comunità locali;

sui temi del progetto, che confluiranno in un con idee innovative e replicabili per le comunità locali; la partecipazione a un viaggio a Valbonne–Sophia Antipolis (Francia) con soggiorno in famiglia (15–16 agosto 2026);

con soggiorno in famiglia (15–16 agosto 2026); l’accoglienza dei giovani francesi a Montopoli durante la Festa Medievale (12–13 settembre 2026).

Le spese di viaggio e organizzative saranno cofinanziate dal Comune di Montopoli e da AICCRE Toscana.

Durante gli incontri, italiani e francesi lavoreranno insieme per sviluppare proposte che saranno poi presentate pubblicamente a Montopoli davanti alle due Amministrazioni, ad AICCRE Toscana e alle associazioni locali.

Una giuria valuterà i lavori in base a criteri di innovazione, fattibilità, impatto territoriale e valore europeo. Le idee migliori riceveranno attestati di riconoscimento e potranno essere integrate nella programmazione comunale.

Le domande di partecipazione, compilate sull’apposito modulo disponibile sul sito del Comune, devono essere presentate entro le ore 13:00 del 24 ottobre 2025 al Protocollo comunale, in formato cartaceo o via PEC.

