Montopoli Musica & Talenti, aperte le iscrizioni alla quinta edizione del concorso

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – L’Associazione Giubilate Internazionale APS riapre le porte ai giovani artisti con la quinta edizione di “Montopoli Musica & Talenti”. C’è tempo fino al 20 marzo per iscriversi al concorso dedicato ai talenti emergenti, organizzato con il patrocinio del Comune di Montopoli in Val d’Arno e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

L’iniziativa si svolgerà al Teatro Monsignor Enzo Terreni di Capanne (via Fonda 3) e si articolerà in due momenti: sabato 28 marzo sono previste le selezioni, mentre sabato 11 aprile andrà in scena lo spettacolo finale.

«Il concorso è aperto a chiunque voglia mettere alla prova le proprie doti artistiche – spiegano gli organizzatori –. L’obiettivo è offrire uno spazio di espressione ai talenti locali, creando un palcoscenico di qualità in un contesto di condivisione e crescita artistica». L’iniziativa è realizzata anche grazie alla collaborazione con Blu Confine e ACLI.

Nato nel 2022, il concorso è rivolto a band e solisti, studenti di scuole di musica pubbliche e private, scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali e conservatori, ma anche a chiunque desideri mettersi in gioco. Tra i premi in palio anche la possibilità di esibirsi in eventi del territorio o di registrare in studio.

«Un evento che cresce di anno in anno – commenta la sindaca Linda Vanni –. Siamo felici di sostenere un’iniziativa che rappresenta un importante spazio di partecipazione per i giovani e le giovani, grazie al lavoro dell’associazione Giubilate e di tutti gli organizzatori».

Il bando completo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito:

https://www.giubilate.it/montopoli-musica-e-talenti/.

È possibile seguire l’iniziativa anche sui canali social dedicati.

Last modified: Marzo 10, 2026