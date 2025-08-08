Montopoli: incontro tra Amministrazione ed E-Distribuzione per fare il punto sugli investimenti sulla rete elettrica

Written by admin• 2:33 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – La sindaca Linda Vanni, insieme alla vicesindaca Irene Cavallini, all’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti, all’assessore al bilancio Andrea Marino, alle responsabili Claudia Toti e Ilaria Bellini, e al geometra Michele Brogi, ha incontrato i referenti di E-Distribuzione – società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione – per fare il punto sul piano di investimenti in corso nel Comune di Montopoli in Val d’Arno. Presenti per E-Distribuzione il responsabile dell’Unità Territoriale di Pisa e provincia Aldo Pulice, il capo tecnico di area Pier Luca Bulleri, e il referente per gli Affari Istituzionali Toscana di Enel Marco Falorni.

Durante l’incontro sono stati illustrati gli interventi già in corso e quelli programmati, con un focus sulle attività congiunte per potenziare la rete elettrica nel borgo di Montopoli. Tra gli investimenti messi in campo, figurano 40mila euro destinati alla manutenzione preventiva nel 2025, oltre a un più ampio programma di interventi che prevede circa 1,8 milioni di euro complessivi, finanziati con fondi aziendali e risorse PNRR.

Tra i progetti strategici emersi, quello relativo alla costruzione di una nuova cabina elettrica nella parte alta del centro abitato, pensata per aumentare la disponibilità di potenza e permettere la connessione di nuove utenze, anche in risposta all’aumento dei consumi dovuto alle ondate di calore sempre più frequenti. L’opera sarà realizzata al termine dei lavori sui sottofossi e rappresenta un investimento congiunto tra Comune, E-Distribuzione e risorse PNRR.

«L’obiettivo dell’incontro – ha dichiarato la sindaca Linda Vanni – è stato quello di fare il punto sulle esigenze emerse nel primo anno di mandato. Ringrazio E-Distribuzione per la disponibilità e per il dialogo continuo con l’amministrazione comunale, un rapporto che si è dimostrato solido anche nei momenti più complessi, come durante gli eventi alluvionali dello scorso marzo. La collaborazione è fondamentale per dare risposte concrete ai cittadini di Montopoli».

E-Distribuzione ha inoltre presentato un aggiornamento sui lavori in corso per la modernizzazione della rete locale, con particolare attenzione alla digitalizzazione e al miglioramento della qualità del servizio, alla sostenibilità e al decoro urbano. Gli interventi includono la realizzazione di nuove dorsali interrate, la riqualificazione delle linee aeree esistenti e l’adeguamento della rete per l’integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare gli impianti fotovoltaici.

I lavori contribuiranno a migliorare la resilienza del sistema elettrico: grazie all’installazione di dispositivi di telecontrollo, sarà possibile isolare eventuali guasti e ripristinare il servizio rapidamente tramite linee di riserva interconnesse (cosiddette linee controalimentanti), garantendo maggiore continuità anche in caso di criticità.

