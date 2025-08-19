Montopoli celebra il tartufo nero: la rassegna enogastronomica continua da Ganzo

Written by admin• 11:14 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Giovedì 21 agosto al ristorante Ganzo di Varramista (Montopoli) prosegue la prima rassegna enogastronomica dedicata al tartufo nero, “A tavola con il tartufo nero”. Per i mesi di agosto e settembre, ogni giovedì i ristoranti aderenti proporranno a turno un menù speciale pensato per esaltare il re della tavola estiva. Dopo le tappe iniziali all’Eremita e al Velvet, l’attesa è ora per le creazioni culinarie di Ganzo.

Per Montopoli l’iniziativa rappresenta un passo in avanti nel percorso intrapreso con l’ingresso nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. La rassegna è frutto del dialogo tra amministrazione comunale, ristoratori e attività locali, con l’obiettivo di costruire una rete di luoghi dove il tartufo possa essere protagonista. Il progetto punta a rafforzare il turismo e consolidare l’identità di Montopoli come vera e propria terra di tartufi.

In questo spirito è stato creato anche un marchio distintivo – adesivo e vetrofania con la scritta “Qui il tartufo è di casa” – consegnato agli esercizi che fanno parte della rete. Un simbolo che valorizza le eccellenze gastronomiche locali e rafforza il senso di comunità.

La rassegna proseguirà con un doppio appuntamento giovedì 28 agosto alla Bottega Toscana di Marti e ai Quattro Gigli. A settembre il calendario prevede:

4 settembre : Antica Macelleria Norcineria Marianelli e pizzeria Sì Pizza

: Antica Macelleria Norcineria Marianelli e pizzeria Sì Pizza 11 settembre : ristorante Dolcevita e pizzeria Pirupizza

: ristorante Dolcevita e pizzeria Pirupizza 18 settembre : ristorante Mo del pastificio Morelli e la Bottega del Gusto

: ristorante Mo del pastificio Morelli e la Bottega del Gusto 25 settembre: ristorante Ostacolo

Non solo alta cucina: anche le pizzerie locali partecipano con proposte originali a base di tartufo, confermando la versatilità e la ricchezza di questo prodotto d’eccellenza del territorio.

