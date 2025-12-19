Written by Dicembre 19, 2025 1:23 pm Montopoli in Val d'Arno

Montopoli, al via il piano triennale per la manutenzione delle strade

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – Un maxipiano di asfaltature interesserà il territorio comunale di Montopoli, con interventi mirati sulle situazioni più critiche di ogni frazione. Le prime asfaltature sono previste tra la primavera e l’estate del 2026.

Il piano nasce dal confronto con la cittadinanza e dai sopralluoghi tecnici. «Durante gli incontri pubblici abbiamo raccolto le segnalazioni dei residenti e le abbiamo verificate sul campo – spiega la responsabile del Settore IV Lavori Pubblici, l’architetta Ilaria Bellini –. È stato definito un elenco di strade che potrà essere aggiornato dopo la messa a gara».

L’intervento prevede la manutenzione straordinaria delle strade comunali, con il rifacimento di interi tratti del manto d’usura, per un investimento complessivo di 750 mila euro nel triennio 2025–2027. A queste risorse si aggiungono ulteriori 150 mila euro, stanziati per il 2026 e il 2027, destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità.

«Si tratta di un investimento complessivo di 900 mila euro che permetterà di riqualificare molte strade comunali – ha dichiarato la sindaca Linda Vanni –. La progettazione del piano è stata interamente interna, grazie al lavoro dell’architetta Bellini, responsabile unica del procedimento, di Federico Caciagli per la progettazione e di tutto l’ufficio lavori pubblici. L’obiettivo è rispondere in modo concreto a criticità presenti da tempo».

Il piano sarà messo a gara all’inizio del 2026 attraverso un accordo quadro, che consentirà di affidare e programmare nel tempo gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, comprese la segnaletica e la viabilità. Sono previsti interventi non urgenti, con avvio dei lavori entro tre giorni dall’ordine, e interventi urgenti, per i quali l’esecuzione dovrà iniziare entro 24 ore.

