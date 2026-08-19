Molestie alla stazione di Pontedera, Futuro Nazionale: «Serve un presidio permanente»

Written by Redazione• 11:11 am• Pontedera, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Futuro Nazionale Pontedera.

Futuro Nazionale Pontedera interviene dopo un nuovo episodio di presunte molestie avvenuto nella zona della stazione ferroviaria, dove una madre che si trovava insieme al figlio sarebbe stata importunata da un uomo.

«Non è accettabile che una donna e un bambino debbano sentirsi insicuri mentre attraversano una zona della nostra città – afferma il movimento –. L’ennesimo episodio dimostra che la stazione e le aree circostanti non possono più essere lasciate nelle condizioni attuali».

Secondo quanto riferito da Futuro Nazionale, l’uomo indicato come responsabile sarebbe di origine straniera, proveniente dall’Europa orientale. Sulla dinamica dell’accaduto non vengono forniti ulteriori dettagli.

Il comitato chiede un presidio immediato e concreto della zona, proponendo anche l’impiego di una pattuglia dell’Esercito a supporto delle forze dell’ordine.

«La situazione deve essere affrontata con decisione. Basta minimizzare, tollerare il degrado e aspettare che accada qualcosa di più grave».

Futuro Nazionale annuncia infine che promuoverà direttamente alcune iniziative dedicate alla stazione e alle aree circostanti.

«Non resteremo a guardare. La sicurezza non è un lusso, ma un diritto, e Pontedera deve tornare a essere una città sicura».

Last modified: Agosto 19, 2026