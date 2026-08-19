Casciana Terme diventa il “Regno dei Bimbi”: torna la festa di San Genesio

Written by Redazione• 11:13 am• Casciana Terme Lari, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCIANA TERME LARI- Lunedì 24 e martedì 25 agosto Casciana Terme rinnova la festa di San Genesio, patrono dei bambini e degli artisti. Una tradizione nata oltre settant’anni fa che trasformerà il centro del paese nel simbolico “Regno dei Bimbi”, tra celebrazioni religiose, corteo storico, giochi, laboratori, spettacoli e iniziative solidali.

La manifestazione nacque nel 1955 da un’idea del maestro Lindamo Ciurli, allora presidente dell’Azienda autonoma di cura e soggiorno, con il sostegno dell’arciprete don Aurelio Veracini. Da allora la festa accompagna generazioni di bambini attraverso alcuni riti rimasti centrali, come la benedizione, la consegna delle chiavi del paese e il lancio della mongolfiera e dei palloncini con messaggi di bontà.

«Durante le celebrazioni di San Genesio si respira un’atmosfera unica, fatta di festa, zucchero filato e famiglie sul finire delle vacanze estive – afferma l’assessora alla Cultura e alla Scuola Alessandra Dal Canto –. Consegnare le chiavi della città ai bambini significa riconoscere che i sogni, la speranza e la fantasia sono il vero motore dell’umanità».

L’Amministrazione comunale intende rafforzare anche il valore pedagogico ed educativo della manifestazione, coinvolgendo in futuro professionisti, scuole, editoria per l’infanzia e il comitato Unicef. Per l’edizione 2026 particolare attenzione sarà dedicata al corteo storico, con nobili, popolani, dame, cavalieri, paggetti e chiarine.

Il programma inizierà lunedì 24 agosto alle 21.15 in piazza Garibaldi. Durante il corteo storico il sindaco Paolo Mori consegnerà simbolicamente le chiavi al Gran Ciambellano del Regno dei Bimbi, scelto tra i bambini e le bambine del paese. Seguirà la tradizionale tombola organizzata dal comitato di Casciana Terme della Croce Rossa Italiana, il cui ricavato sosterrà i servizi di emergenza, i trasporti sanitari e l’assistenza alle persone più fragili.

Martedì 25 agosto la giornata sarà interamente dedicata ai più piccoli. Alle 11, in piazza Garibaldi, sarà celebrata la Messa solenne, mentre durante la mattina apriranno le iscrizioni ai giochi pomeridiani.

Dalle 16 alle 19 il centro storico ospiterà giochi tradizionali, laboratori creativi, pittura dal vivo, costruzioni in legno e la grande festa delle bolle di sapone. Le attività saranno distribuite tra piazza Garibaldi, via Cavour, via della Sorgente e via delle Terme.

Torneranno anche i “Giochi di San Genesio”, quattro sfide della tradizione curate dalle associazioni locali. Saranno inoltre presenti punti di ristoro, spazi per la merenda, servizi per le famiglie e un’area con fasciatoio.

Alle 19 monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, presiederà la benedizione dei bambini. Alle 19.30 seguirà il lancio della mongolfiera e dei palloncini biodegradabili, sui quali saranno scritti a mano messaggi di pace, amicizia e bontà.

«La mongolfiera è stata realizzata con materiale riciclato – spiega l’assessore al Turismo e all’Associazionismo Fabrizio Marconi –. Abbiamo inoltre reintrodotto la cena dei bambini, per offrire alle famiglie un momento conviviale e tenerle unite fino alla conclusione della festa».

La serata proseguirà con lo spettacolo comico “Otto il Bassotto”, la premiazione dei Giochi di San Genesio e, alle 23, lo spettacolo di fuoco.

La direzione artistica è affidata a Fabio Saccomani di Sviluppo Eventi, che ha recuperato e reinterpretato l’antico logo della manifestazione: il pittogramma del bambino con il palloncino utilizzato nelle locandine degli anni Cinquanta e Sessanta.

«San Genesio non è soltanto una festa, ma porta con sé un importante valore etico, mettendo i bambini al centro della comunità – sottolinea Saccomani –. Daremo spazio alla componente pedagogica, con laboratori e intrattenimenti a basso volume che consentano ai più piccoli di riappropriarsi degli spazi urbani».

La Pro loco di Casciana Terme contribuirà alla gestione organizzativa e logistica. Tornerà anche il volo vincolato della mongolfiera, che permetterà ai visitatori di salire a bordo e osservare il paese dall’alto.

Tra gli obiettivi futuri dell’Amministrazione figura infine l’iscrizione della festa di San Genesio tra le rievocazioni storiche.

Last modified: Agosto 19, 2026