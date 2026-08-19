Caterina Guzzanti e Federico Vigorito a San Giuliano Terme con “Secondo Lei”

Written by Redazione• 11:09 am• San Giuliano Terme, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

SAN GIULIANO TERME- Uno spettacolo intimo e delicato sulla fragilità e sulle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. Mercoledì 9 settembre, alle 21, il Parterre di San Giuliano Terme ospiterà “Secondo Lei”, scritto e interpretato da Caterina Guzzanti insieme a Federico Vigorito.

La rappresentazione propone un lungo flusso di pensiero dal punto di vista femminile e racconta la crisi tanto dell’uomo quanto della donna. Dolore e ironia convivono nel paradosso della vita di coppia, tra il bisogno di cercare rifugio nell’altra persona, la difficoltà di costruire la propria indipendenza e la scelta di restare insieme anche quando i compromessi sembrano superare la felicità.

Caterina Guzzanti, protagonista della scena teatrale e televisiva italiana dagli anni Novanta, negli ultimi anni ha sviluppato un percorso sempre più orientato al teatro d’autore, anche nelle vesti di autrice e regista. Al suo fianco Federico Vigorito, attore di prosa attivo principalmente in ambito teatrale, con il quale condivide progetti dedicati alla drammaturgia contemporanea.

«Lo spettacolo costituisce un ulteriore passo avanti nel percorso con cui vogliamo accrescere la qualità della proposta culturale di San Giuliano Terme, mantenendo l’impegno di garantire un accesso gratuito e alla portata di tutti – afferma l’assessora alla Cultura Angela Pisano –. Siamo felici che questo approccio si sia integrato con quello della rassegna “Animali Narranti” e grati all’Acquario della Memoria per aver scelto il nostro territorio per uno spettacolo di questo livello».

L’evento, inserito anche nel cartellone del Settembre San Giulianese, è organizzato da Acquario della Memoria e dall’associazione teatrale VivaVoce, con il contributo della Fondazione Pisa e il sostegno del Comune di San Giuliano Terme.

L’ingresso sarà gratuito, con 400 posti disponibili. Le prenotazioni apriranno il 20 agosto sul sito Spazio Mumu. In caso di maltempo lo spettacolo sarà trasferito al Pala Todisco.

«Vogliamo riscoprire il fascino del racconto e i suoi tempi, lasciando al pubblico la possibilità di immaginare persone, luoghi, oggetti e mondi – spiegano Lorenzo Garzella e Giulia Solano, presidenti di Acquario della Memoria e VivaVoce –. L’utilizzo di spazi non convenzionali contribuisce inoltre a creare un rapporto più diretto con gli spettatori».

Il gran finale di “Animali Narranti” è previsto domenica 20 settembre, alle 21, al Teatro Nuovo con “The Beat of Freedom. La Resistenza a fumetti”, insieme alla performer Marta Cuscunà e al fumettista Fabio Babich.

Le lettere dei partigiani tratte dal volume “Io sono l’ultimo”, interpretate con un accompagnamento rock, ispireranno le tavole che Babich realizzerà dal vivo, traducendo in immagini le atmosfere e le suggestioni del libro. Informazioni, prezzi e prenotazioni sono disponibili sul sito di Spazio Mumu.

Last modified: Agosto 19, 2026