Modifiche TPL per la partita Bari – Pisa

PISA – Autolinee Toscane informa che domenica 4 maggio, considerata la presenza del maxischermo per la visione dell’incontro di calcio Bari – Pisa (ore 15), la linea 4 subirà una modifica di percorso.

In caso di risultato utile del Pisa Sporting Club, considerati i festeggiamenti per la promozione in Serie A, saranno interdetti al traffico bus veicolare lungarno Pacinotti, lungarno Mediceo, lungarno Galilei, lungarno Gambacorti e via Rindi in Pisa. In questo caso le linee interessate alla deviazione saranno: 1+, 2, 3+, 4, 5, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26.

L’avviso completo con tutte le indicazioni e modifiche di percorso si possono trovare a questo link: https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari/avvisi/deviazione-linee-pisa-domenica-4-maggio

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24.

