Modifiche alla viabilità e servizio TPL a Pisa per la manifestazione del “Gruppo Alpini”

Written by admin• 2:21 pm• Attualità, Pisa

PISA – Autolinee Toscane informa che, in occasione della manifestazione del “Gruppo Alpini” prevista per domenica 16 marzo 2025 a Pisa, alcune modifiche alla viabilità saranno attuate, come stabilito dall’Ordinanza del Comando Polizia Municipale. In particolare, saranno vietati il transito sul ponte di Mezzo, in via Santa Caterina, via San Zeno e largo San Zeno.

A causa di queste modifiche, si renderanno necessarie alcune variazioni nel servizio di trasporto pubblico locale (TPL) a Pisa. Di seguito i dettagli:

Dalle ore 8.45 alle ore 9.45 – Chiusura Ponte di Mezzo

Linea 1+ (tratta Park Pietrasantina → Stazione):

Il percorso sarà regolare su Lungarno Pacinotti fino all’intersezione con Ponte di Mezzo, proseguendo su Lungarno Mediceo (senza passare su Ponte di Mezzo), quindi destra su Ponte della Fortezza, destra su Lungarno Galilei e continuazione su Lungarno Gambacorti, seguendo il percorso regolare.

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Chiusura Via Santa Caterina, Via San Zeno, Largo San Zeno

Linea 2 (tratta Stazione → Porta a Lucca):

Il percorso sarà regolare su Via Don Bosco fino all’intersezione con Via Centofanti, continuando su Via Don Bosco (senza passare su Via Battelli) fino alla rotatoria Monasterio. Da lì si svolta a sinistra su Via Volpi, a sinistra su Via Pratale, Via Paparelli, rotatoria Martiri delle Foibe, e si proseguirà regolarmente su Via Lucchese.

(tratta Stazione → Porta a Lucca): Il percorso sarà regolare su Via Don Bosco fino all’intersezione con Via Centofanti, continuando su Via Don Bosco (senza passare su Via Battelli) fino alla rotatoria Monasterio. Da lì si svolta a sinistra su Via Volpi, a sinistra su Via Pratale, Via Paparelli, rotatoria Martiri delle Foibe, e si proseguirà regolarmente su Via Lucchese. Linea 2 (tratta Porta a Lucca → Stazione):

Il percorso seguirà regolarmente Via Lucchese fino alla rotatoria Martiri delle Foibe, da lì su Via Paparelli (senza passare per Largo San Zeno), rotatoria Largo Caduti dell’Egeo, destra su Via Pratale, sinistra su Via Battelli, destra su Via San Francesco, sinistra su Via Di Simone e proseguimento regolare.

(tratta Porta a Lucca → Stazione): Il percorso seguirà regolarmente Via Lucchese fino alla rotatoria Martiri delle Foibe, da lì su Via Paparelli (senza passare per Largo San Zeno), rotatoria Largo Caduti dell’Egeo, destra su Via Pratale, sinistra su Via Battelli, destra su Via San Francesco, sinistra su Via Di Simone e proseguimento regolare. Linea 3+ (tratta Park Paparelli → Stazione):

Dal capolinea di Park Paparelli, il percorso proseguirà fino alla rotatoria Martiri delle Foibe, dove avverrà un’inversione di marcia (senza passare per Largo San Zeno). Poi si seguirà su Via Paparelli, rotatoria Largo Caduti dell’Egeo, destra su Via Pratale, sinistra su Via Battelli, destra su Via San Francesco, sinistra su Via Di Simone, proseguendo regolarmente.

(tratta Park Paparelli → Stazione): Dal capolinea di Park Paparelli, il percorso proseguirà fino alla rotatoria Martiri delle Foibe, dove avverrà un’inversione di marcia (senza passare per Largo San Zeno). Poi si seguirà su Via Paparelli, rotatoria Largo Caduti dell’Egeo, destra su Via Pratale, sinistra su Via Battelli, destra su Via San Francesco, sinistra su Via Di Simone, proseguendo regolarmente. Linea 4 (tratta Stazione → I Passi):

Il percorso sarà regolare su Via De Amicis fino all’intersezione con Via San Francesco, da lì si svolta a destra su Via Don Bosco (senza passare per Via San Francesco) e prosegue fino alla rotatoria Monasterio. Successivamente si svolta a sinistra su Via Volpi, a sinistra su Via Pratale, Via Paparelli, e infine si svolta a sinistra su Via Del Brennero, proseguendo fino all’intersezione con Via Bianchi, dove si svolterà a destra, continuando il percorso regolare.

(tratta Stazione → I Passi): Il percorso sarà regolare su Via De Amicis fino all’intersezione con Via San Francesco, da lì si svolta a destra su Via Don Bosco (senza passare per Via San Francesco) e prosegue fino alla rotatoria Monasterio. Successivamente si svolta a sinistra su Via Volpi, a sinistra su Via Pratale, Via Paparelli, e infine si svolta a sinistra su Via Del Brennero, proseguendo fino all’intersezione con Via Bianchi, dove si svolterà a destra, continuando il percorso regolare. Linea 4 (tratta I Passi → Stazione):

Il percorso seguirà regolarmente Via Del Brennero fino all’intersezione con Largo San Zeno, quindi si continuerà su Via Del Brennero (senza passare per Largo San Zeno) fino alla rotatoria Martiri delle Foibe. Poi si svolta a destra su Via Paparelli, rotatoria Largo Caduti dell’Egeo, destra su Via Pratale, sinistra su Via Battelli, destra su Via San Francesco, sinistra su Via Di Simone, proseguendo regolarmente.

Si consiglia ai passeggeri di verificare eventuali aggiornamenti sui percorsi prima di partire, in quanto le modifiche alla viabilità potrebbero comportare lievi disagi. Grazie per la collaborazione e per la comprensione.

FOTO DI ARCHIVIO

Last modified: Marzo 13, 2025