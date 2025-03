“Comune di Pisa: la giunta Conti mette a rischio i servizi socio-sanitari con l’assenza all’assemblea della Società della Salute”

Written by admin• 2:01 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo in merito alla non partecipazione del Comune di Pisa all’ultima assemblea dei soci della Società della Salute.

Il Comune di Pisa diserta la Società della Salute e salta l’aumento di quota capitaria per i servizi. Martinelli, Gionfriddo e Lacroce: “Conti e la destra irresponsabili. Si fermino“

“Il Comune di Pisa, non partecipando all’assemblea dei soci della Società della Salute e senza nemmeno giustificare l’assenza, come sta facendo dal dicembre scorso, ha fatto saltare l’aumento della quota capitaria che avrebbe consentito alla Società di ottenere 400.000 euro in più per investire nei servizi di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, necessari per rispondere meglio ai bisogni della cittadinanza. Con questa scelta irresponsabile, la giunta Conti mette a rischio i livelli di servizio garantiti ai cittadini e alle famiglie più vulnerabili. Si tratta di un danno diretto ai pisani e della conferma del piano cinico di questa giunta, che sta cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà la Società della Salute, nonostante essa fornisca prestazioni fondamentali. La giunta sembra voler uscire dalla Società, con l’intento di giustificare questa mossa e scongiurare danni erariali. Ma questa decisione ci lascerà da soli nell’affrontare la crisi e le sue conseguenze socio-sanitarie e socio-assistenziali, creando gravi difficoltà ai servizi e ai cittadini di tutta l’area pisana. Da tempo, insieme alle opposizioni in consiglio e commissione, stiamo contrastando questo disegno dannoso. Ora è necessario avviare una mobilitazione di tutta la città, del terzo settore, delle istituzioni, dei sindacati e delle forze sociali per sensibilizzare sull’impatto di queste scelte folli e sulle ricadute che avranno su cittadini, persone fragili, lavoratori e servizi, chiedendo a gran voce un netto ripensamento. Conti, Bonanno, Porcaro e la destra si fermino.“, conclude il comunicato.

