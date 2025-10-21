Modifiche al servizio bus a Pontedera per la Fiera di San Luca: linee deviate giovedì 23 ottobre

PONTEDERA- AT – Autolinee Toscane: modifiche al servizio bus a Pontedera per la Fiera di San Luca.
Autolinee Toscane informa che giovedì 23 ottobre 2025, per l’intero orario di servizio, il trasporto pubblico subirà delle modifiche a causa della tradizionale Fiera di San Luca. Con atto dell’Unione Comuni Valdera (identificativo n. 858 del 20/10/2025) sono stati infatti adottati provvedimenti che prevedono la chiusura al traffico veicolare di via Indipendenza, via Pacinotti e viale Italia a Pontedera.
Le modifiche interesseranno le Linee 1, 2, 3 e la navetta A.
Per tutti i dettagli e i percorsi aggiornati, consultare l’avviso completo sul sito AT: Deviazione linee Pontedera – Fiera di San Luca.