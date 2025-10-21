Concerto di arpe al Museo Nazionale di San Matteo: il Duo Spignoli in scena

Written by admin• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Domenica 26 ottobre alle 10.30 il Museo Nazionale di San Matteo diventa il teatro di un concerto di rara eleganza sonora con il Duo d’arpe Spignoli, che propongono un programma che attraversa secoli e stili, valorizzando l’ampia gamma espressiva e timbrica di questo strumento. Dalla brillante Toccata di Pietro Domenico Paradisi nella celebre trascrizione di Henriette Renié alla suggestiva Preghiera da Mosè in Egitto di Rossini, passando per l’equilibrio classico del Concerto in Sib di Händel e la raffinatezza romantica della Fantasie op. 95 di Saint-Saëns, le musiche si arricchiscono di volta in volta di colori e atmosfere sempre nuove. Chiudono il percorso due preziose pagine del repertorio moderno per due arpe: Parvis: Courtège et Danse di Bernard Andrès, dallo spirito danzante e brillante, e la Sonatine pour deux harpes di Jean-Michel Damase, esempio perfetto di dialogo cameristico fluido e trasparente. Un viaggio tra Barocco, Romanticismo e Novecento, interamente affidato alla magia e all’intesa di Aran e Nora Spignoli Soria, giovanissime musiciste originarie di Barcellona, vincitrici del festival Internazionale dell’Arpa.

L’iniziativa fa parte del calendario ‘Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa‘, spettacolo incluso nel biglietto di accesso (5 euro) per il Museo, possibilità di abbonamento a 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni. Info e programma sul sito www.musicaedanza.it, biglietti acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e su App Musei Italiani. La rassegna è promossa dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura che racchiude i quattro musei statali pisani, sostenuta dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Pisa, e organizzata da MiC – Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

