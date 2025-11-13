Modifiche ai percorsi dei bus a Pisa per il Mercato Straordinario di domenica 16 novembre

Written by admin• 2:08 pm• Pisa, Attualità

PISA- at–autolinee toscane comunica che a Pisa, domenica 16 novembre 2025, dalle ore 6:00 alle ore 22:00, in occasione del Mercato Straordinario e su disposizione della Direzione Polizia Municipale del Comune di Pisa (atto n. 2617/2025), saranno chiuse al traffico veicolare le seguenti aree: Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo (nel tratto tra ponte di Mezzo e piazza Mazzini) e ponte di Mezzo.

Di conseguenza, le linee bus 1+, 2, 3+, 4, 5, 13, 21 e 22 seguiranno percorsi modificati. Maggiori informazioni e dettagli sulle deviazioni sono disponibili al seguente link: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-pisa-16-novembre.

Last modified: Novembre 13, 2025