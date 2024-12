Modena – Pisa 1-0. Continua la maledizione del Braglia. Caso decide il match nella ripresa

Written by admin• 5:02 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Rimane un tabù il Braglia per il Pisa che esce sconfitto (1-0) dal campo del Modena. A decidere il match un gol di Caso all’alba del quarto d’ora della ripresa. Sesto risultato utile per la squadra di Mandelli. Nerazzurri agganciati dallo Spezia al secondo posto in classiifica a quota 37 punti.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Nel Pisa Canestrelli e Lind, influenzati in settimana, partono dalla panchina, in attacco torna Nicholas Bonfanti con Moreo e Matteo Tramoni alle sue spalle. In difesa spazio a Rus insieme a Caracciolo e Giovanni Bonfanti, in mediana spazio a Piccinini e Marin con Toure e Angori sulle fasce. Il Modena è il medesimo che ha affrontato nel derby la Reggiana, vincendo per 1-0, nel turno precedente. Mandelli in attacco si affida a Mendes, supportato da Palumbo e Caso. Magnino e Cotali sulle corsie laterali con Gerli e Santoro nel mezzo. C’è Cauz in difesa con Zaro e Dellavalle. Quasi 1.700 i tifosi del Pisa sugli spalti.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia rossa, Modena in gialloblù. Battuta del calcio d’inizio per la squadra di Inzaghi. Inizio veloce della partita con un contropiede dei padroni di casa fermato in qualche modo da Caracciolo. Pisa in questi primi minuti un pò sulla difensiva, Modena che cerca di sfruttare l’inizio veloce con le buone giocate di Palumbo. Il Pisa mette la testa fuori dalla sua metà campo al minuto 11′: cross da sinistra di Angori per la testa di Moreo che spizza la sfera, ma Santoro ferma il gioco perchè Angori era finito in offside al momento del cross. Gioco fermo al 13′ per un infortunio ad un giocatore del Modena. Buon pressing del Pisa, che gioca alto. Per poco Tramoni non soffia la palla a Della Valle nella metà campo dei locali. Modena comunque rognoso e gara bloccata al “Braglia” e senza molte emozioni. Per il Modena ci prova prima Mendes, palla alta e poi uno scatenato Caso, palla deviata oltre il fondo e quindi in corner. Poco dopo Palumbo tenta l’imbucata per Caso, perfetto in uscita Semper che sventa il pericolo. Ancora Modena e ottimo spunto di Caso, che semina il panico e crossa per Mendes, perfetta la difesa del Pisa che riesce a liberare l’area di rigore. Al 26′ il primo ammonito del match è Samuele Angori. Gioco ancora molto spezzettato al “Braglia”. Si gioca poco. Per il Pisa ci prova Moreo con palla che termina alta. Al minuto 37 Rus ferma Cotali, giallo per il difensore rumeno. Mandelli dalla panchina protesta e vuole il rosso. Senza esito la successiva punizione ed il corner conquistati dai “canarini”. Pisa in difficoltà. Caracciolo raggiunge Rus e Angori nella lista degli ammoniti. Modena che si rende molto pericoloso nel finale di primo tempo: Pedro Mendes imbecca Cotali chiuso all’ultimo momento in corner da Rus. Sul corner ancora Modena con la conclusione di Della Valle che si stampa sul palo. Semper si salva e poi Caracciolo spazza. Un minuto di recupero. Proprio nell’extra time la risposta nerazzurra con il destro rasoterra di Moreo che fa la barba al palo della porta di Gagno. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO. In apertura di secondo tempo due cambi effettuati da mister Inzaghi. Fuori Rus e Angori ammoniti, dentro Beruatto e Canestrelli. Prima azione della ripresa del Pisa. Cross da destra di Tourè per la spizzata di Piccinini in mezzo all’area che non trova però nessun nerazzurro sul secondo palo. E’ il Pisa in questo avvio di ripresa che prova a fare la partita. Intanto Inzaghi richiama in panchina anche l’ex Nicholas Bonfanti. Ma è il Modena a passare in vantaggio al 58′ con Caso servito da capitan Gerli, vince il contrasto con Tourè e con un diagonale fa secco Semper: 1-0. Nerazzurri sotto al Braglia. Caso realizza il secondo gol stagionale dopo quello alla Cremonese. La risposta del Pisa è in una conclusione di Caracciolo dalla lunghissima distanza, ma il suo tiro è centrale e Gagno può bloccare a terra. Il Pisa cerca la reazione e mette paura al Modena. Cross da sinistra di Beruatto con Cotali che con il tacco sfiora l’autogol. Palla alta sopra la traversa. Dalla bandierina va ancora Beruatto colpo di testa di Moreo spizzata di Canestrelli palla salvata sulla linea da Gerli. Pisa sfortunato nella circostanza. Sulla respinta della difesa modenese, colpo di testa di Lind e palla che scivola sul fondo. Non si può dire che il Pisa sia stato fortunato. Inzaghi si gioca la carta Arena che rileva Giovanni Bonfanti. Triplo cambio nel Modena: dentro Idrissi, Battistella e l’ex nerazzurro Gliozzi. Il Pisa prova il forcing finale. Santoro però ferma Moreo fischiando fallo in attacco al numero 32 nerazzurro. E’ il Modena a fallire il gol del possibile raddoppio con una bella azione corale non conclusa a rete dal sinistro dal nuovo entrato Idrissi: palla sul fondo. A meno di dieci minuti dalla fine nell’ultimo slot mister Inzaghi si gioca la carta Vignato al posto di Piccinini. Ci prova Palumbo dalla lunghissima distanza, ma il suo tiro termina di parecchio alto sopra la traversa. Della Valle rimane a terra per il Modena, gioco fermo. Non ce la fa Della Valle, al suo posto Caldara. Sono cinque i minuti di recupero assegnati da Santoro. Il Pisa si getta in avanti, Modena tutto nella sua area di rigore. Moreo prova la girata su traversone da destra di Vignato. La squadra di casa riesce a salvarsi.

MODENA-PISA 1-0

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle (90′ Caldara), Zaro, Cauz; Magnino, Gerli (82′ Di Pardo), Santoro, Cotali (75′ Idrissi); Palumbo, Caso (75′ Battistella); Mendes (75′ Gliozzi). A disp. Sassi, Bagheria, Beyku, Duca, Bozhanaj, Oliva, Abiuso. All. Paolo Mandelli.

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus (46′ Beruatto), Caracciolo, G. Bonfanti (72′ Arena); Tourè, Piccinini (81′ Vignato), Marin, Angori (46′ Canestrelli); Moreo, Tramoni; N. Bonfanti (56′ Lind). A disp. Nicolas, Loria, Hojholt, Ferrari, Abildgaard, Calabresi, Jevsenak. All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Santoro della sezione di Messina

RETI: 58′ Caso (M)

NOTE: serata fredda, terreno in buone condizioni. Ammoniti Angori, Rus, Caracciolo, Tourè (P). Angoli 3-2. Rec pt 1′; st 5′.

