Incidente tra due auto: una si ribalta. Feriti trasportati in ospedale

Written by admin• 3:30 pm• Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca, Pisa

CASCINA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta sabato 21 dicembre alle ore 14:02 in Via Tommaso d’Acquino nel Comune di Cascina per incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una si è ribaltata sulla sede stradale; nell’urto sono state coinvolte anche altre due auto parcheggiate.

Il personale VV.F. ha estratto il conducente di una delle due vetture affidandolo al personale sanitario. I feriti sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo.



La squadra VV.F. ha messo in sicurezza le auto coinvolte nel sinistro e i luoghi dell’intervento. Sul Posto 118 e FF.OO. per i rilievi di loro competenza. Le Cause del sinistro sono in fase di accertamento.

Last modified: Dicembre 21, 2024