“M’illumino di Cascina 2023”: presentati gli eventi natalizi

2:54 pm

CASCINA – Da sabato 2 dicembre tutto il territorio entrerà nel clima natalizio grazie all’avvio di “M’illumino di Cascina 2023”, con un ricco programma che vedrà coinvolte tante frazioni tra eventi itineranti, feste di strada e il coinvolgimento dei commercianti.



“Lo scorso anno fu interessato un lungo tratto della Tosco Romagnola tra Navacchio, San Prospero e Casciavola – ha detto l’assessora a commercio, turismo e cultura Bice Del Giudice –, mentre quest’anno la special guest sarà Sant’Anna che ci permetterà di iniziare i festeggiamenti natalizi nelle frazioni il 3 dicembre con Sant’Anna Claus. Recupereremo così la festa estiva saltata per il maltempo. Anche l’illuminazione interesserà tutta la Tosco Romagnola, l’arteria principale che collega tutti i paesi del nostro comune. Anche il centro storico sarà comunque coinvolto da tutte le iniziative natalizie”.

“Scorrendo il programma, vediamo quanto sia vivo il tessuto associativo e commerciale cascinese, con la presenza attiva anche delle scuole – ha aggiunto il sindaco Michelangelo Betti –. L’amministrazione da sola non sarebbe in grado di poter allestire un programma così ricco e il ringraziamento va anche a Sogefarm per il contributo che accompagna spesso le attività del territorio. lo stesso dicasi per il coinvolgimento della Città del Teatro. La volontà è quella di festeggiare il Natale in più frazioni possibili, partendo da Cascina per allargarsi ai paesi. Con la Pro Loco e l’associazione dei vigili del fuoco stiamo poi lavorando per riportare la Befana, che l’anno scorso fu il primo grande evento post-Covid”.

Guardando il programma, la Casina di Babbo Natale sarà attiva tutti i fine settimana grazie ai volontari della Pro Loco per raccogliere le letterine dei bambini. In piazza dei Caduti per la Libertà ci sarà anche un albero illuminato. Sabato 2 sarà inaugurato, a Palazzo Pretorio, il presepe gigante realizzato da Roberto Fiorentini, visitabile fino all’8 gennaio. Sempre insieme alla Pro Loco, partirà il Christmas Show nelle frazione (il 2 dicembre all’Acli di San Prospero, il 3 all’Arci di Chiesanova, l’8 all’Arci Casciavola, il 9 a Latignano, il 17 a Musigliano). Il 3, oltre al Mercantico, andrà in scena il mercatino natalizio Sant’Anna Claus grazie a Confesercenti Toscana e ai commercianti di Sant’Anna. Giovedì 7 saranno poi accese le luminarie natalizie e l’albero in piazza dei Caduti, mentre in Biblioteca andrà in scena alle 18 la “Super-Noi Convention 2023”, evento finale del corso di fumetto che ha visto la partecipazione di tantissimi bambini e ragazzi. Il 9 e 10, grazie all’Associazione Arcieri Cascinesi, il Corso Matteotti si animerà con un mercatino artigianale in stile medievale, con esibizioni e sfilate di figuranti. Il weekend successivo altro mercatino sul corso organizzato dalla Pro Loco, con la campagna Telethon e una mostra dei ragazzi del Liceo Artistico. Sabato 16 in piazza dei Caduti saranno protagonisti i Joyful Gospel Ensemble, mentre alla Pieve di Santa Maria Assunta e San Giovanni Evangelista sarà inaugurato il presepe. Per quanto riguarda i concerti, il 16 si terrà quello della Filarmonica Municipale Puccini alla Città del Teatro e il 17 quello della Corale Polifonica Cascinese con l’associazione Impronte Sonore alla Pieve di Santa Maria Assunta e San Giovanni Evangelista. Il 26, per valorizzare il presepe della Pieve, si terrà il concerto di Santo Stefano alle 16 con i ragazzi di Impronte Sonore.

Torna poi la seconda edizione di Laboratori di Scienza in Biblioteca il 27, 28 e 29 dalle 16 alle 18. Il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno sarà fatto invece in teatro con lo spettacolo di Filippo Caccamo, cui seguirà un concerto con brindisi di mezzanotte. Hanno collaborato alla realizzazione del programma Sogefarm, Pro Loco Cascina, Confesercenti Toscana, Confcommercio Pisa, Associazione Arcieri Cascinesi, Polisportiva Pulcini, Liceo Artistico Russoli, Corale polifonica Cascinese, Filarmonica Comunale Puccini, Italia Nostra sezione di Cascina, Impronte Sonore, Canta che ti passa, Associazione culturale Laboratorio Ets, Associazione Afasici Toscana sezione Pisa. “Un ringraziamento doveroso va ai commercianti di Cascina – ha concluso Bice Del Giudice – che sono stati coinvolti attivamente grazie alle associazioni di categoria e che si sono resi disponibili per contribuire all’allestimento di una parte di illuminazioni là dove come Comune non saremmo potuti arrivare. Grazie a loro riusciremo probabilmente a illuminare anche il Viale Comaschi”.

Last modified: Novembre 29, 2023