Auto in sosta tamponata da un furgone: un morto

Scritto da Antonio Tognoli• 6:18 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 13,14 su SGCFIPILI dopo l’uscita di Lavoria direzione Livorno per incidente stradale.



Un’auto ferma a lato della strada, per motivi ancora da accertare, è stata tamponata da un furgone. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto dalle lamiere il conducente della panda e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Il personale medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso dell’uomo.

Nel sinistro è rimasto ferito anche un autista di passaggio che si era soffermato con la sua auto, poco più avanti in una piazzola di sosta, nell’intento di capire se nell’auto ci fosse qualcuno in difficoltà. Sul posto Polizia Stradale per i rilievi e accertamento delle cause.

