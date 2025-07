Sicurezza al CEP, la Lega di Pisa: “Bene che Fratelli d’Italia sostenga il nostro programma”

Written by admin• 5:21 pm• Pisa, Politica

PISA – “Per noi il CEP rappresenta un quartiere simbolo da cui abbiamo iniziato a crescere ed a radicarci, grazie al contributo di molte famiglie residenti oltre ad essere l’emblema dell’abbandono delle periferie da parte del Partito Democratico”, afferma la Lega di Pisa.

“Grazie a noi dal 2018 al 2024 sono stati stanziati e realizzati lavori e servizi da cinque milioni di Euro, come la riqualificazione di Piazzale Donatello, Viale Michelangelo ed il Piazzale di Via Gentile da Fabriano con l’installazione di diverse telecamere, oltre alla ristrutturazione di una trentina di alloggi ERP. Abbiamo sempre tenuto attenzionato il quartiere attraverso la nostra presenza costante come quella del Deputato, On.Edoardo Ziello, che Venerdì 4 Luglio si è recato sul posto in un incontro con la cittadinanza e non con i Dirigenti Provinciali del partito per ascoltare le nuove problematiche riguardanti la sicurezza.

Il nostro Deputato si è subito mosso, chiamando la Prefettura, ottenendo servizi di prevenzione da parte delle Forze dell’Ordine, proponendo al Sindaco di Pisa, Michele Conti, un programma che comprende la riqualificazione della zona di Via Michelangelo (tratto Bar Bimbo), l’implementazione della videosorveglianza in Piazza Giovanni XXIIIº, l’apertura di un distaccamento di Polizia Municipale ed uno sportello Geofor nei fondi abbandonati di Apes dove c’era la banca e il potenziamento dell’illuminazione pubblica nella piazza oltre alla richiesta del finanziamento comunale per la riapertura della palestra sotto al Carrefour e la chiusura del fondo gestito dalla Società della Salute e proprio in Piazza Giovanni XXIIIº con il supporto dell’Assessore al Sociale, Giovanna Bonanno.

Dopo aver ottenuto questo pacchetto di misure abbiamo deciso di programmare, con un’importante partecipazione ed organizzazione da parte del nostro Direttivo, i gazebo notturni proprio in quella zona, per monitorare i sevizi ed essere vicini alla cittadinanza contro chi vorrebbe essere padrone a casa nostra. Ci fa piacere che Fratelli d’Italia ed il Consigliere Regionale, Diego Petrucci, insieme alla sua Dirigenza Provinciale, si sia recata al CEP con la presenza di un Parlamentare per fargli conoscere questa realtà, proponendo le nostre soluzioni che avevamo già illustrato una settimana prima, perché ci fa capire che il nostro lavoro va nella direzione giusta”, conclude la Lega di Pisa con una sua nota.

Luglio 15, 2025