Michele Conti: “La città mi ha dato grandissima fiducia. Il civismo vero è dalla mia parte. Tra due settimane conquisteremo la vittoria”

PISA – E’ un Michele Conti soddisfatto e positivo, nonostante l’amarezza di non aver raggiunto la vittoria al primo turno, quello che si presenta in Via Battelli davanti alla sede della sua Lista Civica Pisa al Centro. Al suo arrivo c’è tutta la destra unita ad attenderlo e soprattutto ci sono tanti applausi per sostenerlo. La lunga notte elettorale non è bastata a dare la vittoria sperata alla coalizione di centrodestra. Ci sarà bisogno del ballottaggio tra due settimane.

di Antonio Tognoli

“La città mi ha dato una grandissima fiducia, sono già concentrato sul ballottaggio tra due settimane” afferma Michele Conti. A chi gli chiede le impressioni sul voto e sui quindici voti che sono mancati risponde così: “Le elezioni sono così, se si controlla la bibliografia si scopre che ci sono stati altri casi. Io però sono fiducioso perchè abbiamo un buon distacco sul competitor, abbiamo migliaia e migliaia di voti in più rispetto a Martinelli“.

Sulla mappa del voto afferma: “Non c’è solo il mitico litorale che ci ha sostenuto anche questa volta, ma anche il resto degli altri quartieri cittadini in cui siamo largamente in vantaggio. Abbiamo la soddisfazione di essere avanti un pò ovunque. Siamo sicuri di vincere alla fine di questo mese“.

Conti poi esalta il,civismo e la sua lista c he si è aggiudicata il 15 per cento dei voti: “Abbiamo avuto la dimostrazione che il civismo vero è con me e non era affatto scontato e semplice. La mia lista civica ha fatto un gran lavoro e ringrazio tutti. Non sono affatto preoccupato di Una Città in Comune. Il mio cellulare è pieno di messaggie il mio obiettivo è andare avanti e portare a casa la vittoria a fine mese“.

Sugli aspetti tecnici e sul riconteggio delle schede afferma: “A questo lavoro devono pensare i tecnici, io faccio il politico e sono già concentrato sul ballottaggio”

