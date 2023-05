Paolo Martinelli: “Davano per scontato la vittoria, ma siamo qui a giocarcela. Andremo nei quartieri a convincere i cittadini”

Scritto da admin• 2:10 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Accolto dagli applausi dei suoi sostenitori, il Candidato Sindaco della Coalizione di Centrosinistra Paolo Martinelli si è presentato questa mattina presso il proprio Comitato Elettorale de “La città delle Persone” in via San Martino a Pisa, per commentare davanti agli Organi di informazione il voto espresso dai cittadini alle consultazioni di domenica 14 e lunedì 15 maggio.

di Giovanni Manenti

Il primo tema che Paolo Martinelli ha tenuto a sottolineare: “La destra dava per scontata la sua vittoria, ed invece gli elettori hanno dimostrato con il proprio voto che ciò che sembrava impossibile si è viceversa rivelato possibile, la partita è ora aperta, si riparte da zero a zero e noi vogliamo vincerla, continuando ad incontrare i cittadini nei quartieri e tornando nelle Piazze, coerentemente con quanto abbiamo fatto sino ad adesso, credendo nel progetto che abbiamo costruito, aperto ed inclusivo e che guarda ad una città civica e progessista“.

In merito alle possibilità che il Sindaco uscente Michele Conti possa vedersi attribuire la vittoria a seguito del riconteggio dei voti, Martinelli precisa: “Noi ci fidiamo di quanto è stato fatto e dei dati che sono stati comunicati e pertanto andiamo avanti avendo come obiettivo la vittoria al secondo turno, per la quale avremo bisogno dei voti di tutti i pisani, rivolgendo la nostra attenzione direttamente all’elettorato e non ai singoli Partiti, un elettorato con cui vogliamo costruire una visione diversa di città come abbiamo dimostrato in questi mesi, in quanto vi sono due idee di Pisa molto diverse fra loro, ragion per cui dobbiamo essere assolutamente convincenti nel dialogo con i cittadini poiché il progetto l’abbiamo definito insieme“.

Relativamente al dato sull’assenteismo, il Candidato della Coalizione di Centrosinistra ammette: “Si tratta di un fattore indubbiamente preoccupante, personalmente l’avevo denunciato sin dall’inizio della Campagna Elettorale richiamando tutti i Candidati a rilanciare il messaggio basato su quella che è l’importanza del voto, ancorché il problema non riguardi una sola parte ma sia di tutta la politica, così che credo che per ricostruire la fiducia da parte dell’elettorato non vi sia altro mezzo del comportamento da noi tenuto di andare a parlare direttamente con i cittadini ed il fatto che in pochi mesi una Lista Civica come la nostra abbia raggiunto quasi il 7% non può che rappresentare un segnale positivo in questo senso“.

Per ciò che concerne nello specifico l’analisi del voto, Martinelli così si esprime: “Io credo che con il Movimento 5 Stelle sia stato raggiunto un buon accordo, arrivando ad un buon punto anche se qualcosa in più si poteva prevedere, mentre il fatto che il voto delle periferie abbia visto prevalere il Sindaco uscente penso che sia da attribuire a quella sfiducia nella politica certificata anche dall’assenteismo, anche se di fatto Conti ha ottenuto una maggioranza che non è quella assoluta dei cittadini in quanto se sommiamo coloro che non sono andati a votare a quelli che hanno espresso il loro voto all’altra parte non si raggiunge la maggioranza dei pisani e pertanto su questo aspetto dobbiamo lavorare con impegno in queste due settimane che ci separano dal secondo turno. E’ sicuramente indubbio“, conclude il Candidato della Coalizione di centrosinistra, “che al momento la differenza con il centrodestra è abbastanza rilevante, ma dobbiamo anche ricordare da dove siamo partiti, perché altrimenti rischiamo di perdere di vista la realtà delle cose, loro sono partiti convinti di avere la vittoria in tasca, mentre invece oggi siamo a discutere di un ballottaggio, il che a mio avviso rappresenta un grande successo e non mi sembra che sia il caso di parlare di eventuali apparentamenti, poiché ritengo sia prioritario convincere le persone, punto sul quale lavoreremo nei prossimi giorni, per analizzare i dati raccolti quartiere per quartiere per stabilire la strategia dei prossimi 15 giorni, visto che tengo a ribadire come il nostro progetto sia rivolto ai cittadini“.

