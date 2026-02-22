Cascina. FdI scende in campo con il tandem Melchionno–Bulleri

Written by admin• 9:41 pm• Pisa, Attualità, Cascina, Politica, Politica

CASCINA – Il circolo di Fratelli d’Italia a Cascina è pronto alla sfida elettorale con una squadra determinata e radicata sul territorio guidata da Serena Bulleri e Mirco Melchionno

Serena Bulleri, candidata alle elezioni regionali 2025, è una professionista di lungo corso, figura stimata e riconosciuta per competenza e serietà. La sua esperienza maturata negli anni e il forte consenso costruito a livello provinciale rappresentano una garanzia di credibilità e autorevolezza. Una candidatura che nasce dal territorio e che punta a portare in Regione le istanze concrete di Cascina e dell’intera area, con una visione chiara sui temi dello sviluppo, dei servizi e della tutela delle comunità locali.

Accanto a lei, Mirco Melchionno, segretario comunale del partito, ha consolidato negli anni un percorso politico fondato su organizzazione, presenza costante e formazione. Dalla sua elezione si è rafforzata una squadra compatta e determinata, che ha sostenuto con convinzione il suo incarico alla guida del circolo. Grazie a questo lavoro condiviso è stata aperta anche la sede cittadina di Fratelli d’Italia a Cascina, oggi punto di riferimento stabile per iscritti e cittadini.

Tra le iniziative più significative promosse sotto la sua guida vi è la Scuola di Formazione Politica, progetto nato per formare una nuova classe dirigente preparata e consapevole, capace di assumersi responsabilità amministrative con serietà e visione. Un percorso che ha rafforzato ulteriormente il radicamento del partito sul territorio.

A conferma di un impegno che va oltre la sola competizione elettorale, il circolo di Fratelli d’Italia Cascina organizzerà il 16 marzo un convegno dedicato alla riforma della giustizia, tema centrale per garantire efficienza, certezza del diritto e tutela dei cittadini.

Sul piano regionale, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti, sta coordinando insieme agli alleati del centrodestra il tavolo regionale finalizzato a individuare ed esprimere i migliori candidati in vista delle prossime competizioni elettorali, confermando la compattezza e la determinazione della coalizione.

Il tandem Bulleri–Melchionno unisce esperienza professionale, organizzazione politica e radicamento territoriale: una proposta chiara, credibile e pronta ad affrontare con determinazione la sfida elettorale.

