Metalmeccanici, tappa a Pisa per il primo congresso UILM Firenze-Pisa-Arezzo-Prato

Written by Redazione• 1:12 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si terrà martedì 17 marzo 2026 al MACC di Pisa, in piazza Vittorio Emanuele II 5, il I Congresso della UILM Firenze, Pisa, Arezzo e Prato, appuntamento dedicato al confronto e alla definizione delle linee organizzative del sindacato dei metalmeccanici UIL sul territorio.

L’inizio dei lavori è previsto alle ore 9.30 con la relazione introduttiva del segretario UILM Pisa e reggente Firenze-Arezzo, Samuele Nacci. A seguire sono previsti gli interventi del coordinatore UILM Toscana Vincenzo Renda e del segretario organizzativo UILM nazionale Davide Sperti, oltre ai contributi degli ospiti istituzionali.

Successivamente si aprirà il dibattito, prima delle conclusioni della mattinata affidate al segretario generale UIL Toscana Paolo Fantappiè.

Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno con il dibattito congressuale, l’elezione degli organismi e l’approvazione del documento finale, prima delle conclusioni del segretario generale UILM nazionale Rocco Palombella.

Prima dell’avvio dei lavori è previsto anche un punto stampa con la possibilità di interviste a Samuele Nacci, Vincenzo Renda, Rocco Palombella e Paolo Fantappiè.

Per accedere ai lavori è necessario accreditarsi come stampa al primo piano del MACC. Gli organizzatori invitano i giornalisti interessati a comunicare anticipatamente la propria presenza per facilitare le procedure di accredito.

Last modified: Marzo 13, 2026