Mercato. Pisa, ecco Bonfanti. Gliozzi va al Modena

Scritto da admin• 8:33 am• Pisa SC

PISA – E’ attesa tra poche ore l’ufficialità dell’arrivo in nerazzurro di Nicholas Bonfanti dal Modena. Percorso inverso sarà quello di Ettore Gliozzi che vestirà la maglia dei canarini modenesi.

Nicholas Bonfanti, attaccante classe 2002, ha collezionato otto presenze e un gol realizzato nella sconfitta (1-3) contro la Sampdoria, per un totale di 352 minuti giocati. É stato scelto nell’undici iniziale in sei presenze su 13 giornate ed è subentrato in due occasioni. Ha giocato la sua ultima gara l’11 novembre nella sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria, in cui ha giocato 56 minuti. In totale l’attaccante ha realizzato un gol in questa stagione.

L





Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 11, 2024