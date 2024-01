2024: dove investire?

Scritto da admin• 10:23 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Il 2024 è appena iniziato e, tra inflazione, tassi di interesse su mutui e prestiti alle stelle e rincari su autostrade, RC Auto, gas e telefonia, si prevede un periodo ancora in salita per i consumatori. Risparmiare resta, dunque, l’imperativo, ma investire resta comunque una buona idea.

Tra vecchie e nuove opportunità, il panorama è abbastanza vario e adatto un po’ a tutte le tasche. Quando si tratta di investimenti, non è quasi mai possibile parlare di riuscita certa o di ritorno “sicuro”, perché qualsiasi investimento è, in fin dei conti, una scommessa che si può vincere o perdere. Ci sono, tuttavia, alcune opzioni più promettenti che vale la pena prendere in considerazione. In alcuni casi perché l’investimento, pur producendo un guadagno minimo, permette di proteggere i propri risparmi. In altri, perché il momento è propizio per un determinato tipo di investimento, considerato generalmente più “rischioso”.

Vecchie e nuove opportunità di investimento

In molti casi, si tratta di decidere se optare per investimenti già noti e consolidati, come l’immobiliare, BOT, obbligazioni, buoni fruttiferi postali e altri strumenti simili, o se buttarsi su qualcosa di più rischioso, come le criptovalute o il trading online. In quest’ultimo caso, è necessario fare alcune ricerche per capire quali sono le migliori criptovalute e le migliori azioni da comprare.

Il budget a disposizione gioca certamente un ruolo essenziale e permette di escludere già da subito alcune opzioni. Il settore immobiliare, ad esempio, prevede un esborso notevole e bisogna valutare in quanto tempo sarà possibile rientrare nei costi sostenuti e iniziare a guadagnare, se si tratta di un immobile ad uso investimento.



L’immobiliare

Un investimento nell’immobiliare ha un profilo di sicurezza incoraggiante, ma non è l’unico fattore da prendere in considerazione. Se il capitale da investire è elevato, questa potrebbe essere la scelta giusta – soprattutto perché permetterebbe di eludere il problema dell’inflazione – ma bisogna fare un distinguo.

Se si tratta della prima casa, come alternativa ad un affitto, i vantaggi sono evidenti, anche considerando il risparmio sulle tasse. Nel caso si trattasse di un acquisto al solo fine di investimento, la situazione diventa più complessa.

Di che tipo di investimento si parla? Affitti a lungo termine o breve termine? Chi si occuperebbe di gestire l’attività? Inoltre, è importante considerare anche i costi aggiuntivi, come le tasse di proprietà, il condominio (se si tratta di un appartamento) e la manutenzione.

Un investimento di questo tipo è particolarmente profittevole se si trova l’occasione giusta, ma bisogna sempre considerare il costo/opportunità.

Oro

L’investimento in oro è da sempre considerato tra i più “sicuri” ed è normale che venga usato come una sorta di rifugio dagli investitori. La scarsità di questo metallo prezioso e la domanda costante si traducono in una certa stabilità, che è quello che ci vuole nei periodi di incertezza economica.

Oltre a non essere soggetto all’inflazione e alle fluttuazioni dei mercati finanziari, l’oro in lingotti è un bene “tangibile”, che si può toccare con mano, il che infonde più fiducia rispetto ad altre forme di investimento.

BOT, BPT e obbligazioni

I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) e i BPT (Buoni del Tesoro Poliennali) sono strumenti finanziari emessi dal Tesoro italiano per finanziare il debito pubblico. I BOT hanno una durata massima di 12 mesi, mentre i BPT possono arrivare fino a 30 anni. Entrambi offrono agli investitori un rendimento fisso e rappresentano, dunque, un investimento più sicuro. L’anno scorso, ad esempio, i rendimenti dei BPT sono passati dallo 0,7 al 5%, ma è comunque difficile prevederne l’andamento nel lungo periodo, in quanto questo è influenzato dalle politiche di bilancio e dalla spesa pubblica.

Le obbligazioni, invece, sono strumenti finanziari che rappresentano un debito emesso sia dalle aziende private che dallo Stato. Gli investitori comprano il debito a fronte del recupero del capitale e degli interessi periodici. Le obbligazioni possono essere molto diverse in termini di durata e rischio e rappresentare una buona fonte di redditività.

Buoni fruttiferi postali

I Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sono abbastanza simili ai titoli di debito emessi dallo Stato, ma sono emessi attraverso Poste Italiane e offrono un rendimento fisso e, dunque, una soluzione affidabile per far fruttare i propri risparmi. La durata è variabile e gli interessi crescono man mano che il tempo passa.

La sicurezza dei BFP è uno dei principali vantaggi, in quanto sono garantiti dallo Stato italiano. È possibile scegliere tra diverse tipologie di BFP, secondo le proprie esigenze finanziarie, e godere di agevolazioni fiscali sugli interessi generati, il che rende questa opzione ancora più interessante.

I Buoni Fruttiferi Postali sono accessibili a tutti e possono essere venduti e rimborsati in qualsiasi momento. Tuttavia, chiedere il rimborso anticipato potrebbe voler dire perdere gli interessi.

Azioni

Comprare azioni potrebbe non rappresentare l’investimento più sicuro, ma è comunque un modo potenzialmente redditizio per far crescere il proprio patrimonio. Le azioni sono quote di proprietà in una società e offrono agli investitori l’opportunità di partecipare ai profitti e alle perdite dell’azienda. Tuttavia, è importante comprendere che il mercato azionario è suscettibile a fluttuazioni e rischi.

Prima di fare questo passo, è fondamentale fare le dovute ricerche sulla società in cui si desidera investire, analizzare i bilanci, studiare il settore e valutare le prospettive future. La diversificazione del portafoglio è un altro aspetto chiave, poiché riduce il rischio rispetto all’investimento in una singola azione.

La pazienza è tutto in questo campo, in quanto i rendimenti a lungo termine tendono a superare le fluttuazioni a breve termine. Monitorare attentamente il portafoglio e apportare eventuali modifiche in base all’andamento del mercato è essenziale per massimizzare il rendimento.

Con la diffusione dei broker online e delle piattaforme digitali, il mercato azionario è diventato più accessibile a tutti e comprare azioni e frazioni di azioni a basso rischio e a basso costo è più facile. Su alcune piattaforme di trading online, inoltre, è possibile usufruire di versioni demo per esercitarsi.

Investimenti 2024: altre opzioni

Esistono, ovviamente, altre possibilità per chi desidera investire nel 2024. Tra queste vi sono le criptovalute, che stanno vivendo un periodo abbastanza roseo, o altre opzioni più sicure, come i conti deposito ad alto rendimento, i fondi monetari o i certificati di deposito.

La scelta dipende dalle proprie esigenze e aspettative e, in alcuni casi, da quanto si è disponibili a rischiare. L’importante è investire con consapevolezza, dopo aver raccolto tutte le informazioni del caso.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 11, 2024