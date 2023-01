Mercato. Il Pisa su Stefano Moreo. Santoro passa al Monterosi

Scritto da admin• 4:17 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa di Luca D’Angelo è alla ricerca di un attaccante e secondo quanto riporta Tuttosport, il club nerazzurro torna all’assalto per Stefano Moreo del Brescia.

dì Francesco Michelotti

In questa stagione il classe ’93 ha siglato solo due reti nelle diciotto presenze, partendo titolare con le Rondinelle in sedici occasioni.

Ora il Pisa ci riprova, dopo il tentativo fallito in estate. In casa nerazzurra si spera in uno spiraglio positivo, il corteggiamento è abbastanza concreto. Il Brescia potrebbe rifletterci e lasciare partire il giocatore, visto che nella prima parte non ha convinto più di tanto.

In uscita il Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Ac Pisa il diritto alle prestazioni sportive di Salvatore Santoro, classe 1999 che ha collezionato 130 presenze tra i professionisti con le maglie di Casertana, Pistoiese e Imolese.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Last modified: Gennaio 3, 2023