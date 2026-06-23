Mentarossa al WeMakeFuture: l’agenzia pisana protagonista a Bologna con uno speech sugli eventi

Written by Redazione• 9:11 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Per il quarto anno consecutivo Mentarossa, l’agenzia di comunicazione fondata a Pisa nel 2015 da Martina Pescioli, parteciperà al WeMakeFuture, la tre giorni dedicata a innovazione, marketing, comunicazione e tecnologia in programma a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno.

L’agenzia pisana sarà protagonista con uno speech dedicato al tema degli eventi e al loro valore strategico nella comunicazione contemporanea. L’intervento, affidato alla fondatrice e creative director Martina Pescioli, si terrà il 24 giugno, alle ore 12.20, nella Hall 30 – Stage 21.

“Trasformare un evento in un asset strategico, che continui a produrre valore nel tempo – spiega Pescioli – è una delle sfide più attuali del marketing. Organizzare cose belle che non lasciano niente, oltre a essere uno spreco di tempo e risorse, è un’enorme occasione persa. Durante il WMF parleremo proprio di questo e di come intervenire per creare momenti che continuino a generare valore anche a festa finita”.

Il focus dello speech sarà dedicato agli stratagemmi di comunicazione e storytelling applicati ai grandi eventi, con l’obiettivo di ripensare format, contenuti e narrazioni in grado di lasciare un impatto duraturo.

Mentarossa sarà inoltre presente come espositore nel Padiglione 30, allo stand B10, con una nuova campagna di self promo. Da alcuni anni, infatti, l’agenzia utilizza il WeMakeFuture anche come occasione per lanciare iniziative creative e provocatorie, capaci di mettere in discussione luoghi comuni e stereotipi del marketing.

Tra le più recenti, nel 2025, la campagna “Attaccabottone”, con cui Mentarossa ha coinvolto i visitatori in modo originale, “attaccando bottone” e dispensando consigli di marketing, gadget e idee.

Anche quest’anno l’agenzia promette una presenza fuori dagli schemi. “Possiamo soltanto anticipare che abbiamo ribattezzato la nostra campagna di self promo 2026 ‘Ne ho piene le scatole’ – aggiunge Pescioli – e il testimonial, per ora segreto, sarà davvero speciale”.

Last modified: Giugno 23, 2026