Meini e Casucci (Lega): “Piano dei rifiuti, approvato l’atto per maggiori risorse contro le infiltrazioni mafiose e un monitoraggio istituzionale”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini e Marco Casucci (LEGA).

“Piano dei rifiuti: approvato il nostro atto che richiede più risorse regionali per combattere le infiltrazioni mafiose nel settore. Urge un monitoraggio congiunto a livello istituzionale.“

“Il noto caso Keu e le frequenti relazioni della Dia hanno messo in evidenza come il settore dei rifiuti sia uno dei più vulnerabili alla criminalità organizzata in Toscana», affermano Elena Meini e Marco Casucci, Consiglieri regionali della Lega. «Nel contesto del deludente Piano dei rifiuti, abbiamo quindi presentato un ordine del giorno, poi approvato, in cui chiediamo esplicitamente un aumento delle risorse economiche regionali destinate a specifiche attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni mafiose, con particolare attenzione alla gestione e al trattamento dei rifiuti», proseguono i Consiglieri. «Inoltre, nel documento da noi proposto e accolto positivamente dall’Aula, chiediamo l’istituzione di un Tavolo permanente con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, delle associazioni antimafia e delle parti sociali, coinvolgendo anche l’Osservatorio regionale, al fine di monitorare e affrontare i fenomeni malavitosi nella nostra Regione», precisano gli esponenti leghisti. «Abbassare la guardia su una questione così rilevante sarebbe un errore gravissimo da parte della politica. Il nostro atto, infatti, punta a garantire la massima attenzione da parte delle istituzioni regionali su questa grave criticità», concludono i rappresentanti della Lega.

