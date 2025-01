Open day dei corsi di formazione del Circolo Agorà a Pisa

Written by admin• 3:56 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 18 gennaio, a partire dalle ore 17, gli insegnanti dei corsi di formazione organizzati dal Circolo Agorà per il periodo gennaio-aprile 2025 saranno presenti in Via Bovio 19, a disposizione di tutti gli interessati a scoprire le nostre proposte formative.

Oltre ai tradizionali corsi di cucina italiana e cubana, cucina di pesce, pasticceria e panificazione, il Circolo offrirà anche il consolidato corso di scrittura creativa, insieme ai corsi di lingua spagnola, inglese e tedesca.

In collaborazione con l’Associazione Astrofili Pisani, sarà riproposto il corso di astronomia, mentre grazie a una rinomata sarta della città, sarà offerto anche un interessante corso di taglio e cucito.

Le novità per questa stagione includono la ginnastica tradizionale orientale “Chigong”, un corso di file recording, uno di illustrazione e uno sui social media.

Ogni anno, il Circolo Agorà è in grado di soddisfare le esigenze formative di un vasto pubblico, che comprende cittadini, studenti universitari, giovani e anziani.

Sabato 18 gennaio, tutti sono attesi in Via Bovio 19 a Pisa.

Per informazioni e iscrizioni, contattare il numero 050500442, il cellulare 3288154120 o scrivere a agorapi@officinaweb.it.

Last modified: Gennaio 16, 2025