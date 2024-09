Paralimpiadi Parigi. Sara Morganti è d’argento nella prova di freestyle

Scritto da admin• 4:42 pm• Attualità, Pisa, Sport

PISA – L’azzurra Sara Morganti si conferma ai massimi vertici nel Paradressage alle Paralimpiadi di Parigi 2024, assieme alla sua fedele Mariebelle, abbinando al bronzo conquistato nella gara individuale, lo splendido argento nella prova di freestyle, dopo aver sfiorato il Podio anche nella prova a squadre, quarta per circa mezzo punto.

di Giovanni Manenti

Ricapitolando, quindi, la 48enne amazzone di Castelnuovo Garfagnana, ma oramai pisana d’adozione, si era aggiudicata martedì 3 settembre il bronzo nella gara individuale di Paradressage alle spalle del lettone Rihard Snikus, in sella a King of the Dance e dell’americana Roxanne Trunnell su Fantastico H, mentre venerdì’ 6 settembre si era dovuta accontentare della quarta piazza – contribuendo con 79,458 punti, migliore delle tre azzurre – nella prova a squadre, che vede l’Italia beffata (223,751 punti a 223,166) per 0,585 millesimi +dalla Germania nella sfida per il bronzo, con l’Oro conquistato dagli Stati Uniti a precedere (235,567 punti a 232,850) l’Olanda.

Delusione che per la Morganti viene ampiamente compensata con l’argento conquistato il 7 settembre 2024 nella gara di freestyle – che migliora il bronzo ottenuto tre anni fa a Tokyo – al termine di un’esibizione che l’ha vista premiata con ben 81,407 punti dalla Giuria, tanto da precedere nettamente la britannica Mati Durward-Akhurst che conclude a quota 77,747 e dovendosi arrendere solo allo strapotere del binomio lettone Snikus/King of the Dance, peraltro non molto distante con i suoi 82,487 punti.

Un’altra grande prestazione, pertanto, della “nostra” Sara che ha così portato a quattro (un argento e tre bronzi) le sue medaglie alle Paralimpiadi, a cui devono aggiungersi i quattro titoli ed i due argenti iridati ed un titolo europeo, così da farne l’atleta italiana più medagliata in carriera nell’equitazione paralimpica.

Tutti in piedi ad applaudire la “piccola, grande” Sara.

