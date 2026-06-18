Medici di famiglia: a Calcinaia fine incarico per Monica Pucci

CALCINAIA – L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che a partire da giovedì prossimo, 25 giugno, a Calcinaia, la dottoressa Monica Pucci concluderà il proprio incarico di medica di famiglia.
L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità:
· Il portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
· il portale Open Toscana;
· la App Toscana Salute;
· i Totem PuntoSi;
· inviando una richiesta per mail;
· utilizzando il modulo on-line.
In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.Last modified: Giugno 18, 2026