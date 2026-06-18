Protezione civile, il Comune di Pisa partecipa all’esercitazione regionale sul rischio idraulico

Written by Redazione• 1:56 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Comune di Pisa ha partecipato, nella giornata di giovedì 18 giugno, all’esercitazione di Protezione civile promossa dalla Regione Toscana, che ha coinvolto in contemporanea 146 Comuni, 20 Unioni di Comuni e gestioni associate, oltre alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze.

L’attività si è svolta con l’organizzazione “per posti di comando”, interamente da remoto, simulando per ciascun ente locale uno scenario emergenziale personalizzato legato a eventi meteorologici e ai possibili effetti idraulici e idrogeologici sul territorio.

Per il Comune di Pisa, l’esercitazione si è svolta nella sede della Protezione civile comunale al polo Sesta Porta, con il coinvolgimento dei referenti di 13 direzioni comunali, chiamati a operare secondo le rispettive competenze all’interno del sistema di gestione dell’emergenza. Alla giornata hanno partecipato anche il sindaco Michele Conti, che ha simulato l’emanazione di due ordinanze, e il responsabile della Protezione civile comunale, Luca Padroni, che ha coordinato la simulazione.

Lo scenario assegnato al Comune di Pisa prevedeva la gestione di un’allerta meteo fittizia per temporali forti, con conseguenti allagamenti in alcune zone del territorio comunale e disposizioni di evacuazione nelle aree colpite. Nel corso dell’esercitazione sono stati simulati il coordinamento tra i diversi uffici coinvolti, il monitoraggio dell’evoluzione dell’evento, l’attivazione delle procedure operative e la predisposizione delle comunicazioni rivolte alla popolazione.

“Si è tenuta stamani – spiega Luca Padroni – l’esercitazione organizzata dalla Regione Toscana, che vede l’attivazione di gran parte dei Comuni rispetto a uno scenario di rischio idraulico, il quale ha coinvolto anche il territorio del Comune di Pisa. Gli scenari inviati, a cui stiamo rispondendo, prevedono azioni che si susseguono ogni quarto d’ora. Trattandosi di un’esercitazione per posti di comando, senza azioni reali sul campo, l’obiettivo è testare la macchina comunale nella risposta corretta e coerente prevista dal piano di Protezione civile”.

Nel corso della simulazione è stata prevista l’emissione di due ordinanze da parte del sindaco: una per l’attivazione del COC, Centro Operativo Comunale, e una per l’evacuazione di due aree simulate come allagate, una verso Porta a Lucca e una nella zona di San Giusto.

“Rispetto a questo scenario – prosegue Padroni – abbiamo organizzato virtualmente il trasporto delle persone interessate dall’evacuazione, che ha coinvolto rispettivamente 120 e 40 persone. I cittadini sono stati trasferiti nelle aree di ricovero previste, nello specifico al Palazzetto dello Sport e in alcune residenze sanitarie assistenziali”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli aspetti socio-sanitari. “Abbiamo simulato il trasporto dei soggetti fragili verso la residenza di Marina di Pisa, situata al di fuori dell’area a rischio idraulico”, aggiunge il responsabile della Protezione civile comunale.

La simulazione ha riguardato anche la continuità operativa della sede del COC. “In seguito alle ordinanze di evacuazione della popolazione – conclude Padroni – abbiamo effettuato anche una simulazione di interruzione dell’energia elettrica presso la nuova sede del COC alla Sesta Porta. La struttura è dotata di un gruppo elettrogeno ad avviamento automatico, pertanto anche questa prova ha dato esito positivo, senza interrompere l’operatività del centro”.

Last modified: Giugno 18, 2026