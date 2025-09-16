Mazzeo: «Da Pomarance riparte la sfida della geotermia: lavoro, energia pulita e imprese»

Written by admin• 8:26 am• Pomarance, Pisa, Politica

POMARANCE – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Antonio Mazzeo sulla geotermia in occasione degli incontri elettorali in Val di Cecina.

«La mia campagna elettorale parte da Pomarance, cuore pulsante dell’energia geotermica toscana, con tre parole chiave: lavoro, energia pulita e imprese. Negli ultimi cinque anni abbiamo compiuto un passo importante con l’accordo quadro con Enel, ma la sfida è tutt’altro che conclusa: occorre fare di più per rafforzare un settore che rappresenta una risorsa strategica per il territorio. Il mio impegno è portare nuovamente la voce di queste comunità in Regione, sostenendo le aziende della filiera geotermica, che sono un pilastro economico e sociale dell’intera area. È indispensabile superare la logica del massimo ribasso e introdurre un K tecnico, cioè un criterio che premi qualità e sicurezza nei bandi di gara. Solo così si tutelano i lavoratori, si valorizzano le competenze e si rafforzano le imprese radicate nel territorio. Un lavoro stabile, dignitoso e sicuro nasce infatti da aziende solide, in grado di offrire opportunità concrete ai giovani che scelgono di restare e contribuire alla crescita della comunità locale. Il percorso della geotermia dovrà coinvolgere anche Volterra e il suo territorio. Perché la geotermia è il nostro futuro: energia pulita, rispetto dell’ambiente, occupazione di qualità e sviluppo per la Toscana.»

