Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “S.O.S. per il reticolo idrico di San Giuliano Terme ”

Written by admin• 9:57 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “La violenta ondata di maltempo che sabato 2 agosto ha colpito prima la costa pisana e poi l’area di San Giuliano Terme e Vecchiano – con allagamenti importanti, in particolare nella zona ovest del territorio comunale – dimostra che il reticolo idrico minore versa in uno stato di grave incuria. È un’emergenza strutturale e sistemica, non un imprevisto meteorologico.”. È quanto dichiara Elisabetta Mazzarri, Consigliera comunale civica della Lista Boggi Sindaco, commentando i dati allarmanti registrati nella mattinata del 2 agosto: il pluviometro di Metato ha superato alle ore 11.00 la soglia critica con 59.2 mm di pioggia in 120 minuti e ben 33 mm in soli 15 minuti.



“Da mesi lavoro sul tema della manutenzione del territorio – dichiara Mazzarri – con interrogazioni puntuali e segnalazioni protocollate, sostenute da documentazione fotografica raccolta in tutte le frazioni del Comune. La situazione è chiara: fossi non ricavati, callari ostruiti, tratti tubati colmi di detriti e erba alta lungo le banchine stradali stanno mettendo in crisi il sistema di drenaggio e aumentando il rischio di allagamenti, incidenti stradali e danni ambientali.” La Consigliera denuncia un progressivo abbandono del reticolo idrico e fognario, aggravato dalla crescita incontrollata della vegetazione spontanea. “Questo non è solo un problema di decoro urbano, ma di sicurezza pubblica e prevenzione del rischio idrogeologico. La manutenzione periodica non può essere trattata come un’opzione: è un obbligo di legge.”



L’impegno in Consiglio Comunale. Nel Consiglio comunale del 31 luglio 2025, la Consigliera ha presentato una Mozione riguardante il reticolo fognario e idrico principale e minore, in cui si evidenziano criticità ormai croniche e si richiedono interventi immediati.

Ecco i punti principali:

predisposizione di un piano operativo di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrico e fognario;

rimozione della vegetazione infestante e ricavatura di fosse, callari e tratti tubati;

trasparenza nelle attività svolte, attraverso la pubblicazione dei monitoraggi e del cronoprogramma dei lavori;

Apertura della maggioranza alla collaborazione. Durante la seduta, il Vicesindaco Corucci – a nome della maggioranza – ha manifestato apertura al confronto, chiedendo la possibilità di ritirare momentaneamente la mozione per una riformulazione condivisa da elaborare dopo Ferragosto, in sinergia con la Consigliera Mazzarri. L’obiettivo dichiarato: assumere impegni concreti per la messa in sicurezza del territorio e definire un cronoprogramma degli interventi. “Collaborerò con spirito costruttivo, ma senza arretrare di un millimetro” – conclude Mazzarri – “Il territorio non può più aspettare. È ora che la manutenzione diventi priorità, non emergenza.”, conclude Mazzarri



Last modified: Agosto 3, 2025