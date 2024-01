Maurizio Nerini (Fdi): “Parallelo “Circolare” KEU”

Scritto da admin• 11:00 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Stamani sulla stampa si leggono due notizie: le nuove linee di autobus in città e gli sviluppi sulla vicenda KEU”, afferma Maurizio Nerini consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Ad una prima analisi sembrano cose diverse tra di loro, ma invece ci permettono di fare un parallelo che vada a scandagliare alcune delle attività politiche dell’ultimo decennio in Toscana. Dieci anni si son dovuti attendere da quando con una semplice intuizione nel 2014 il sottoscritto pensò ad una Circolare dei Lungarni a Pisa che oggi vede la luce almeno da aprile ad ottobre. Anni in cui la gara TPL, voluta dai dem toscani, ha dilaniato il servizio pubblico a vantaggio del privato, partorendo gestioni di macro-aziende che si sono scontrate con le esigenze dei singoli territori diversissime tra di loro, costringendo oggi le amministrazioni locali ancora a mettere mano al portafoglio. Vicenda appunto che fa il paio con quella del KEU, dove sicuramente gli esponenti PD coinvolti saranno giudicati e magari assolti, ma dove restano le colpe dettate da un modo di fare politica arrogante. Quell’arroganza che permette di pensare ad un semplice emendamento che apra le porte ad un impiego massiccio di materiale inerte, che poi tanto inerte non lo era, senza tener conto delle implicazioni che questo ha comportato anche in termini ambientali, con situazioni che conosciamo bene anche a Pisa che ancora una volta costringono ad anticipare spese per bonifiche non rimandabili. Noi che facciamo politica per passione abbiamo ben altre idee per la Toscana che sconta da sempre scelte ideologiche della sinistra su ambiente, infrastrutture e sanità ad esempio e non mancheremo di sottoporle al giudizio degli elettori che ci permetterà tra poco di governarla in modo costruttivo.”, conclude Maurizio Nerini.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 9, 2024