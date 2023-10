Matteo Trapani (Pd): “Ormai da anni chiediamo interventi in San Marco San Giusto”

Scritto da admin• 6:57 pm• Pisa, Politica

PISA – “Da cinque anni chiediamo interventi a San Marco San Giusto ma l’amministrazione rimette alcune mattonelle mancanti in Piazza Ghezzi lasciando però l’intera pavimentazione sconnessa e pericolosa in numerosi punti”, lo afferma Marco Trapani Consigliere del Pd.



“Un rattoppo che viene dopo le tante denunce dei cittadini, recentemente ribadita anche dal comitato San Marco San Gusto e segnalata da me a marzo 2023 sui mezzi stampa con un lungo elenco di opere che attendeva il quartiere e che non sono ancora state realizzate.

A metà settembre, dopo aver interessato informalmente il vicesindaco Latrofa, ho depositato una interpellanza chiedendo formalmente di agire sul parco. Qualche settimana dopo anche il comitato ha ribadito questa posizione. Bene questo intervento – anche se tardivo e limitato – poiché basta andarci per rendersi conto dello stato in cui verte ancora. Serve da subito agire in altri punti del quartiere, come ad esempio il parcheggio accanto al parchetto Ghezzi ma anche il parchetto di Largo Balbo, la pista ciclabile, le condizioni di alcune vie e marciapiedi tra le quali dell’Omodarme e Sant’Agostino, la questione idraulica, la ex Circoscrizione chiusa da anni e dove chiedo dal 2018 alla giunta la sua apertura. Abbiamo sempre segnalato tutto, comprese le zone che riguardano via dell’aeroporto e la riqualificazione di Piazza Giusti, la previsione di aree sgambatura ma gli interventi non vengono fatti”.

