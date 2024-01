Matteo Trapani (PD): “Conti sulla sicurezza ha fallito”

Scritto da admin• 12:38 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “La recente tragedia nel centro di Pisa ha scosso profondamente e nuovamente la nostra comunità. Lo diciamo ormai da tempo che servono serie politiche di contrasto alla microcriminalità, bisogna ritornare a rendere i nostri quartieri veramente vivibili, non dormitori”, afferma Matteo Trapani consigliere comunale del Pd.

“In questi la ricetta leghista che ci hanno proposto ha provocato un peggioramento proprio sulla sicurezza. Manca la promozione di legami e dialoghi più stretti tra le persone che i quartieri li vivono, le forze dell’ordine e le istituzioni, al fine di contribuire a individuare e affrontare più efficacemente potenziali problematiche. È necessario investire veramente sulla valutazione continua delle aree ad alto rischio e sull’implementazione di misure preventive mirate e iniziative sociali che possano per davvero migliorare la sicurezza in luoghi sensibili della città. Se invece guardiamo al modo scellerato con il quale si gestiscono temi come la polizia municipale, i servizi sociali, la ricostruzione di spazi vivibili in città, la partecipazione, il dialogo tra comunità, ci accorgiamo che ormai a Pisa la situazione è degenerata. Il sindaco portò Salvini in campagna elettorale a parlare di sicurezza proprio in zona stazione, ora è chiaro – ma lo è già da tempo – che la sicurezza per la Lega è solo uno spot elettorale”, conclude Trapani.

