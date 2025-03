Marzo delle donne: il calendario delle iniziative a Pisa

Written by admin• 4:27 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Assessore Porcaro: “Occasione per riflettere sui diritti delle donne e le sfide ancora aperte“

PISA – Il Comune di Pisa, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le Pari Opportunità, ha organizzato il cartellone di iniziative “Marzo delle donne”. La rassegna di eventi è articolata in tante iniziative che si prolungano oltre la data dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

In programma diversi appuntamenti tra presentazioni di libri, conferenze, visite guidate, incontri e spettacoli, che proseguiranno fino al prossimo 10 maggio.

«Il mese di marzo – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità, Gabriella Porcaro – è un’occasione importante per riflettere insieme sui diritti, le conquiste e le sfide ancora aperte per le donne nella nostra società. Con questo cartellone affrontiamo tematiche cruciali come la medicina di genere, per garantire alle donne cure sanitarie adeguate, e il femminicidio, una piaga che dobbiamo combattere con ogni strumento possibile, promuovendo la cultura del rispetto e della prevenzione. Parleremo anche del ruolo delle donne nelle STEM, un settore in cui è necessario superare gli stereotipi, e nell’arte, dove, nonostante il contributo significativo, sono spesso poco riconosciute. Inoltre, con Soroptimist, approfondiremo la Carta Etica nello Sport, per contrastare la discriminazione e promuovere pari opportunità. Quest’anno dedicheremo spazi pubblici a donne che hanno dato un contributo determinante alla cultura, alla scienza e all’innovazione nella nostra città. Ricordo infine che l’8 marzo Palazzo Blu aprirà gratuitamente il museo a tutte le donne, celebrando il loro ruolo nell’arte. Con queste iniziative – conclude l’assessore – vogliamo costruire un futuro più equo, dove le donne vedano pienamente riconosciuti il loro valore e le loro capacità».

«Gli eventi in calendario – spiega Silvia Silvestri, presidente del Consiglio cittadino per le Pari Opportunità – spaziano su vari temi, dalla salute alla formazione, dai diritti alla cultura, dall’uguaglianza di genere alla lotta contro la violenza attraverso convegni, cineforum, presentazione di libri, visite guidate alle mostre, incontri online. È di particolare orgoglio il fatto che anche associazioni che non fanno parte del Consiglio Cittadino abbiano presentato i loro progetti per arricchire e diversificare il calendario degli eventi. Garantire e promuovere la partecipazione, offrire occasioni di conoscenza e approfondimento è il primo, importante risultato del lavoro che impegna il Consiglio tutto nella costante ricerca di argomenti coinvolgenti sia per il loro contenuto sia per le Associazioni che li portano all’attenzione della cittadinanza. Questa rassegna è dunque il frutto dell’impegno disinteressato, gratuito e appassionato di tutte queste realtà cittadine, facendo del Consiglio cittadino un luogo di incontro, di collaborazione e reale partecipazione».

«Quest’anno, come Consiglio cittadino per le Pari Opportunità – dichiarano le vicepresidenti Ivana Cerato e Francesca Muratorio –, in collaborazione con la libreria Fogola e in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, organizziamo un convegno per approfondire un tema di grande rilevanza sociale. Cos’è la violenza assistita? Chi sono le vittime? Come possiamo intervenire? Questo incontro nasce per rispondere a queste domande, partendo dal libro “La bambola di pezza”, un’opera corale che affronta con forza e sensibilità il dramma della violenza assistita, ovvero la condizione di chi, spesso bambini, è costretto a essere testimone di atti di violenza domestica. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, l’autrice Valentina De Giovanni, la prof. Liliana Dell’Osso, la dott. Annarita Milone e Ana Maria Mengue. Vi aspettiamo sabato 15 marzo, a partire dalle ore 10.00 nell’Auditorium Rino Ricci della Camera di Commercio di Pisa, per approfondire insieme questi argomenti».

Il cartellone degli eventi.

Giovedì 6 marzo, ore 19.00 – 20.00. Piattaforma zoom. Presentazione libro “Solution Focus Approach” a cura di Associazione Eraclito 2000. Iscrizioni: segreteria@eraclito2000.it

Venerdì 7 marzo, ore 17.00. Circolo Arci Alberone. Convegno “Salute e medicina di genere: il valore delle differenze” a cura dell’Associazione Casa della Donna.

Ore 19.00 – 20.00. Piattaforma zoom. Presentazione libro “Io me la cavo. Riferimenti teorici ed esempi letterari di problem solving” a cura di Associazione Eraclito 2000. Iscrizioni: segreteria@eraclito2000.it

Sabato 8 marzo, ore 10.30 e ore 16.00. Museo Palazzo Blu. Visita guidata alle figure femminili della collezione del Museo accompagnati dalla Professoressa Marianella Paglianti, a cura dell’Assessorato Pari Opportunità.

Ore 11.00. Sala Baleari di Palazzo Gambacorti. Premio Mimosa Boreale, a cura dell’Associazione Gallo di Borea – Gioco del Ponte, Parte di Tramontana.

Ore 21.15. Teatro S. Andrea – via del Cuore, Pisa. Spettacolo di teatro “Non scegliere la paura – voci intorno alla violenza di genere” a cura del Teatro del Ghigno – regia di Paola Maccario.

Martedì 11 marzo, ore 16.00 – 17.30. Stabilimento Cisanello, sala di attesa della U.O. Endocrinologia, edificio 10, piano terra. Azienda ospedaliero universitaria pisana presenta la rappresentazione teatrale “Vieni a prendere un tea con noi”.

Ore 20.30, Cinema Arsenale, Pisa. Proiezione del film “Grazia la rivoluzionaria” a cura dell’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda, con la partecipazione di Elvira Serra, aperitivo offerto dall’associazione.

Mercoledì 12 marzo. Giornata contro le aggressioni al personale sanitario: “Curare la fiducia DOVE?” a cura dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana.

Giovedì 13 marzo, ore 16.45. Centro SMS, Biblioteca Comunale di Pisa. Presentazione libro “Il coraggio tra i fiori d’ortica” a cura del Gruppo Millecolori.

Ore 19.00 – 20.00. Piattaforma zoom. Presentazione libro “Tiziano Terzani contro la guerra” a cura di Associazione Eraclito 2000. Iscrizioni: segreteria@eraclito2000.it

Venerdì 14 marzo, ore 12.00, Sala Baleari. Sottoscrizione della Carta Etica dello Sport femminile, organizzato da Soroptimist Pisa. Saranno presenti il Sindaco Michele Conti, l’assessore Gabriella Porcaro e l’assessore Frida Scarpa.

Ore 16.00 – 18.00. Hotel Duomo Pisa. “Empower femminile”: proiezione di video testimonianze e dialogo con il pubblico a cura di Fidapa Bpw Italy – sez. di Pisa.

Ore 17.00. Officine Garibaldi, via Gioberti. Evento medicina di genere “Donne di stile” con Prof. Luisi, Santini, Jaccheri. A cura dell’Assessorato Pari Opportunità.

Sabato 15 marzo, ore 10.00 – 12.30. Auditorium Rino Ricci – CCAA (PI). Convegno sul tema “Violenza Assistita” a cura del Consiglio cittadino Pari Opportunità in collaborazione con la Libreria Fogola e Camera di Commercio Toscana nord ovest.

Martedì 18 marzo, ore 10.30 – 12.00. Officine Garibaldi, via Gioberti 39, Pisa. Convegno “Stem: Roba da ragazze”. a cura del Comune di Pisa con Ego e Officine Garibaldi.

Ore 17.30. Sede dell’Ordine dei Medici di Pisa. Convegno “La ristoceutica per le donne: come gli alimenti sono in grado di esercitare effetti sulla salute” a cura di Associazione AMMI – Donne per la salute.

Mercoledì 19 marzo, ore 16.00. Stabilimento Cisanello, sala di attesa della UO Endocrinologia, edificio 10, piano terra. Cineforum “La Candidata Ideale” a cura dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana.

Venerdì 21 marzo, ore 10.00 – 12.30. Sala Regia di Palazzo Gambacorti, Pisa. Omaggio alle poetesse lucane e pisane in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, a cura dell’Associazione dei Lucani a Pisa.

Sabato 22 marzo, ore 10.00 – 12.00. Auditorium della Misericordia di Pisa. Misericordia di Pisa, APS La Tartaruga e ASD Sportivamente presentano Incontri di sensibilizzazione e informazione, sulla salute delle donne.

Ore 11.00. Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti 46, Pisa. Visita guidata “Storia del costume dal Rinascimento all’800” con Marianella Paglianti a cura dell’Associazione Rinascita Pisana.

Giovedì 27 marzo, ore 17.00. Biblioteca universitaria pisana di San Matteo. Presentazione libro “Immagini femminili dell’arte pisana” a cura della Biblioteca Universitaria di Pisa.

Ore 17.00 Sala Baleari, convegno “Stare male non è normale” in occasione della giornata mondiale dell’endomitriosi a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità.

Venerdì 28 marzo, ore 11.30. Intitolazione tratto ciclopedonale via Veneto a Vittoria Ronchi Nuti.

Ore 15.30 – 18.00. Stazione Leopolda, Pisa. Incontro sul tema “Misure previdenziali a tutela delle avvocate” a cura del Consiglio Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Pisa.

Ore 17.00. Sala Regia del Comune di Pisa. Convegno “Mass media e femminicidi: un giornalista e un magistrato a confronto” a cura di Inner Wheel Club di Pisa.

Sabato 29 marzo, ore 10.00. Stazione Leopolda, Pisa. Tavola rotonda “La violenza giovanile: un fenomeno in aumento cause e possibili soluzioni” a cura dell’Università delle mamme e dei papà con l’Assessorato alle Politiche sociali.

Lunedì 31 marzo, ore 16.00. Stazione Leopolda, Pisa. Convegno “Pari opportunità ed integrazione, una sfida in/possibile” a cura del Centro San Marco Balalaika con Aps, Associazione Donne in Movimento, Associazione Eraclito 2000.

Sabato 10 aprile, ore 10.00 – 12.00. Auditorium della Misericordia di Pisa. Misericordia di Pisa, APS La Tartaruga e ASD Sportivamente presentano Incontri di sensibilizzazione e informazione, sulla salute delle donne.

Venerdì 9 maggio, ore 21.00. Cinema Arsenale, Pisa. Proiezione del film “The Prince of Venusia – Carlo Gesualdo da Venosa” a cura dell’Associazione dei Lucani a Pisa.

Sabato 10 maggio, ore 10.00 – 12.00. Auditorium della Misericordia di Pisa. Misericordia di Pisa, APS La Tartaruga e ASD Sportivamente presentano Incontri di sensibilizzazione e informazione, sulla salute delle donne.

