Il Futsal Pontedera parte forte, ma il Potenza Picena dilaga nella ripresa: bianconeri sconfitti 6-2 nello scontro salvezza

PISA – Arriva una sconfitta per il Futsal Pontedera nello scontro diretto contro il Kappabi Potenza Picena. Al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte, i giallorossi ospiti hanno superato i bianconeri per 6-2. Dopo un primo tempo chiuso con gli uomini di mister Sardelli sotto 2-1, nella ripresa il Potenza Picena ha allungato nel punteggio costringendo il Futsal Pontedera a uscire dal campo a mani vuote.

Il match si apre nel migliore dei modi per il Pontedera: dopo soli 4′, Della Marca finalizza sul secondo palo un perfetto assist di Maggini, portando avanti i padroni di casa (1-0). I bianconeri giocano con attenzione, chiudono gli spazi e concedono pochissimo agli avversari nei primi 10 minuti, con il portiere Cerri quasi mai chiamato in causa. Il primo squillo del Potenza Picena arriva con Sabbatini, ma Cerri si oppone con un grande intervento in uscita. Il portiere del Pontedera si ripete poco dopo su Giacomelli, deviando in angolo la sua conclusione. Al 13’, però, il Potenza Picena trova il pareggio con un preciso diagonale destro di Belleggia (1-1). Il Pontedera non si scompone e prova a reagire, con Della Marca e Maggini che impegnano Luciani, ma il portiere giallorosso è sempre attento. A pochi istanti dalla fine del primo tempo, gli ospiti completano la rimonta: Sabbatini lascia partire un tiro dalla distanza che sorprende Cerri e porta il Potenza Picena in vantaggio (2-1). Nella ripresa, il Pontedera prova a rimettersi in carreggiata, ma la precisione sotto porta manca. Galli sfiora il pareggio su calcio d’angolo mancando l’appuntamento con il pallone a pochi passi dalla linea di porta. Il Potenza Picena sfrutta al massimo le occasioni concesse e allunga prima con Belleggia (3-1) e poi con Giacomelli, che rientra sul sinistro e batte Cerri per il 4-1. Il Pontedera si gioca la carta del portiere di movimento e riesce ad accorciare le distanze con Montorzi, che in spaccata firma il 4-2 a meno di tre minuti dalla fine. I bianconeri spingono, ma Luciani si conferma insuperabile, respingendo ogni conclusione. Nel finale, con il Pontedera sbilanciato in avanti, il Potenza Picena chiude i conti con Toglietti (5-2) e Pizzo (6-2).

Foto Fabrizio Passini

Last modified: Marzo 3, 2025